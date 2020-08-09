疫情宅家别做肥宅，手把手教你在自家体验环法自行车赛！

环法自行车赛是知名的年度多阶段公路自行车运动赛事，每年夏天主要在法国举办。

而今年，受到疫情影响，它改在一个名为 Zwift 的在线平台上举行。全世界的业余爱好者第一次在家中体验了巡回赛的第四阶段比赛（即 Casse-Pattes），没有护照就可以参赛。

Zwift 是一款应用程序，通常通过手机和平板在线播放，室内骑自行车的人可以在超级马里奥卡丁车风格的视频游戏世界中实时骑行。Zwifters 无需通过遥控器上的按钮来控制，而是通过踩踏配备传感器的骑行台来移动游戏里的人物。

那，不如尝试自己在室内来个虚拟环法自行车赛~ 你可以在家里建立自己的固定式联网自行车，或许你会意识到室内骑车其实也挺有意思的。还不用担心水喝完了、轮胎漏气了、停放车辆或受伤等问题，还能够保持社交距离呢。

最重要的是，你不需要先在 Peloton 投资一大笔钱，就可以开始了。如果你已经有自行车，则可以将其与一些支持蓝牙的小工具配合使用。

以下是本文作者设置家庭自行车装备的方法。

基本版

在为你的自行车选择合适的骑行台时，有几个因素要考虑——尤其是在后轮大小以及其安装方式方面，所以请确保你购买的物品都可以退换的。

最常见的骑行台会向后轮施加阻力。沃尔玛上有很实惠的选择，价格在 75 美元至 150 美元之间。如果你不是很在意钱，建议购买 250 美元的 Saris 牌。它不仅可以提供更平稳且更安静的骑行体验，还可以与 Zwift 等虚拟室内自行车应用兼容 （稍后会详细介绍）。一般来说，光滑的公路轮胎产生的噪音要比山地越野车的轮胎少。

除了骑行台之外，你还需要：

一个支撑前轮的立式起步器（9 美元），这样你就不会感到是在骑下坡了；

一个可吸收声音和汗水的垫子（25 美元）；

风扇和毛巾，因为汗水会损坏自行车零件；

手机或平板电脑支架（19 美元）；升级选择：125 美元的工作台（可以放在自行车面前放点视频什么的）

检测你的骑行速度

脚踏圈速传感器可检测到你每分钟的脚踏速度有多快，而速度传感器可显示你骑过的等效距离。Wahoo 推出售价 60 美元的 Blue SC 这两种传感器都有匹配。Wahoo app 则显示收集的数据并记录锻炼情况。

了解节奏对间隔训练特别有用。在间隔训练中，高强度的爆发性训练与恢复会交替进行。Global Cycling Network 和 Studio Sweat 的 YouTube 频道均提供基于 RPM 的免费锻炼。

虽然这些传感器可以与任何自行车和骑行台组合使用，但 Zwift 和其他虚拟自行车平台需要高端阻力骑行台（例如 Saris 模型）或内置传感器的智能骑行台。

如果你不想涉及任何传感器，请尝试在 YouTube 上免费进行 “节奏骑行”，目的是使你的骑行节奏与音乐的节奏相匹配。

高级版

Peloton Digitalis 这一 app 每月收费 13 美元，无需昂贵的硬件即可提供一些音乐驱动的 Peloton 体验。

如果你使用的是 iOS 设备，则可以连接脚踏圈速传感器以便在教练要求你达到一定 RPM 时实时查看指标 （暂时不支持 Android 用户）。你也可以在其他时间加入 Peloton 的直播课程或录制的瑜伽类课程。

我自己喜欢室内自行车课的激情。这个 Peloton 应用程序无法完全弥补这一缺憾。除非你购买 Peloton 价值 $2,245 的自行车和每月 $40 的会员资格，否则你将无法与其他 Peloton 朋友获得排行榜或应用内视频聊天功能。

Zwiftis 是一个每月 15 美元的虚拟自行车平台，专为聚会和竞争而设计。也有专门用于室内骑行训练的应用程序 - Rouvy，Fulgazand Su ﬀ erfestall 使用真实路线的视频镜头代替虚拟环境，但都没有像 Zwift 那样专注于社交方面。

你可以在任何设备上流式传输 Zwift。与电脑相比，我更喜欢 iPad，因为它处理图形表现更好。你可以使用 Zwift 的 Apple TV 应用在大屏幕上获得更好的体验。你还可以通过 Google Chromecast 从 Android 设备流式传输到电视。

你可以使用完全可自定义的头像在私人聚会或几乎每小时就会举办一次的公共活动中比赛，也可以单纯参加训练路线。

Zwift 在许多方面模拟了真实世界。当你移动到其他骑手后面时，真的会感觉空气阻力有减少，能够以相同的速度在游戏中到更远的地方。不过在有些方面，它与现实世界还是有些差距。比如你不能滑行。如果你停止踩踏板，除非你位于比较陡峭的地方并拥有下降状态，否则你画面中的人物将停止移动。

你还可以收集提速功能，这样你在爬坡时更容易。

Zwift 允许室内骑自行车的人使用配备传感器的自行车教练员在虚拟环境中同时骑行。

Zwift 使用相对于你的体重的性能的瓦特每公斤（也就是你的输出值，或瓦特数） 进行跟踪。如果你想省钱，可以将类似于 Saris 这种 250 美元的阻力骑行台与 60 美元的速度及脚踏圈速蓝牙传感器配对。但如果你预算充足，建议你选择直接买一台集合了所有传感器的智能骑行台。

更智能的装备

智能骑行台不仅包含内置传感器并与这些应用程序配对，它们还可以根据虚拟路线的倾斜度自动调整阻力，因此当你的头像在游戏中爬升时，你真的可以 “感觉”你在向山丘上骑行。

我测试了两种不同价格的型号：370 美元的 Tacx Flow Smart 和 1200 美元的 Wahoo Kickr。Flow Smart 是一款轮式教练机，安装简单。只需卸下后叉即可开始骑行。Flow Smart 旋转起来像巨大的大风扇在呼啸，而价格较高的 Kickr 则有更安静的嗡嗡声。我更喜欢后者（我确定楼下的邻居也这么想）。

具有蓝牙功能的智能骑行台配有功率、速度和踏频传感器。Tacx Flow Smart（370 美元）是一款入门级别、带有车轮并易于安装的型号。Wahoo Kickr（$ 1,200）是一款更加安静的高端轮式骑行台，骑行时会产生更自然的道路感觉。

我也喜欢 Kickr 更流畅、更自然的感觉。但是，由于它是无轮的（也称为 “直接驱动”），因此我们需要对其进行一些改装。拿掉后轮并将链条固定在骑行台的卡带上并不容易；此外我们还可能需要进行其他调整使其适合你的自行车。（在购买之前，请仔细阅读一下卖二手机器的 Craigslist，至少他们在我这个地区经常有很多优惠）

在业余女子环法赛事中，我在 Kickr 上在 518 名骑手中排名第 377 位。这并不是一场真正的比赛，但我感觉身临其境！第二天在职业女子赛事结束后，我们知道了第四阶段的冠军的结果——来自英格兰的 April Tacey 比我快了整整 30 分钟。

尽管我的自尊有点受挫，但我现在对立式自行车更有兴趣了。我在户外骑行过很远很远，但是我从前并没有对室内骑行产生过什么兴趣。这一活动超级热闹的聊天群组最终把一项听起来很可怜的单人运动变成了一项有趣的社交运动。面对着亟待翻越的重重山丘，有一位 Zwift 用户表示 “至少我们骑行攀爬的过程中有彼此相伴”。