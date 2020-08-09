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华为畅享 20/20 Plus 手机壳曝光：20 Plus 采用弹出式前摄

2020/8/9 17:51:58 来源：威锋网 作者：乔纳森森森 责编：问舟/实习
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（原标题：畅享 20/20 Plus 手机壳曝光：或于不久后发布）

华为畅享 20 Pro 5G 于 6 月首次亮相，这也是首款畅享 20 系列手机。最近的报道显示，该系列中还有三款设备，包括畅享 20，畅享 20s 和畅享 20 Plus。

之前推出的麦芒 9 手机其实就是畅享 20s 的别称。近日网络出现了畅享 20 和畅享 20 Plus 的手机壳图片，从中我们可以窥探到这两款设备的外观。

畅享 20 手机壳图片显示，它采用水滴开孔屏，背面采用方形三合一的摄像头系统。侧面则具有指纹读取器。

畅享 20 的 TENAA 信息显示它采用 6.6 英寸的 HD+ 20：9 屏。搭载天玑 800 或天玑 720 芯片，手机的 5,000mAh 电池支持 10W 充电。有 4GB / 6GB / 8GB RAM 和 64GB / 128GB 存储版本。1300 万像素 + 500 万像素 + 200 万像素的三后置摄像头组合和一个 800 万像素的前置摄像头。

而畅享 20 Plus 的手机壳图片则显示，它具有弹出式的自拍相机，正面无挖孔，后置采用圆形摄像头模块和侧面指纹读取器。

围绕畅享 20 Plus 的传闻显示，它采用 6.63 英寸 FHD+ 屏，并搭载麒麟 820 芯片。推测其后置三摄像头将配备 4800 万像素的主摄像头。手机可能配备多达 8GB RAM 和多达 128GB 的内置存储。4300 毫安时电池，支持 22.5W 快速充电。

据闻，这两款设备有望在不久后发布。

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关键词：华为

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