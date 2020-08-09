这部口袋相机启发了带摄像头的 iPod，还差点成为 Google 第一款硬件

现在拿一个手机去拍视频简直太正常了，分辨率足够，有防抖，还能拍高帧率的慢动作视频，如果搭配一个云台，就是一套最基本的 Vlog 装备。不过在相当长的一段时间里，「口袋相机」的称号并不属于手机，而是一个叫做 Pure Digital 的品牌，他们推出的 Flip Video 相机开创了口袋摄像机的风潮，柯达、索尼纷纷跟进，一度占据了 20% 的市场份额。

当年乔布斯也在这股风潮的影响下，在 iPod nano 5 上加入了摄像头。根据最近美国反垄断听证会上曝出的一些邮件，当年 Google 也和 Pure Digital 商量过让 Flip Video 成为 Google 品牌的相机，它差点成为 Google 旗下第一款硬件。而 Flip Video 的实际命运却是被思科收购，几年后宣布停产，实在让人唏嘘。

图片来源：[email protected] Video

虽然 Flip Video 到今天已经不复存在，但它的理念其实深深影响了后来的运动相机、手机摄像，回头看大疆 Osmo Pocket、Google Clips 这些产品，身上也都有 Flip Video 的影子。

比摄像机便携，比手机更好用

Pure Digital 做摄像机的定位是便携、操作简单、价格便宜，早期与零售店合作低价出售，只卖 20-30 美元，顾客用完后将设备退给商店，然后获得存储了数码格式的 DVD。想法挺不错，实际售卖的时候却发现，有的顾客会对机器进行破解，直接获得数码格式的文件，或者干脆直接在小屏幕上查看，相机就留下了，这种模式显然无法再持续下去。

图片来源：Getty [email protected] Boyle

2007 年 5 月 Pure Digital 才正式改用 Flip Video 的名称，它的正面是一块 1.4 英寸的屏幕，下面有录制键、电源键、删除键、播放键，以及麦克风、扬声器。侧面有一个可以折叠起来的 USB 插头，能直接插到电脑上传输数据，Flip Video 的名字正是来源于此。

拍摄、剪辑、上传一体化

2007 年 9 月，Pure Digital 发布了改进款 Flip Ultra，它的体积比初代 Flip Video 更小巧时尚，屏幕增大为 2.0 英寸，可以拍摄 720P 最长 2 小时的视频。通过两节 5 号电池供电，把相机插入电脑时会自动为电池充电，大大减缓了电池焦虑。

它的侧面增加了 HDMI 输出，可以直接连接电视观看视频、照片，在电脑上可以使用配套的 FlipShare 软件管理文件。

图片来源：[email protected] Hawkins

这个产品成为当时亚马逊上最畅销的口袋摄像机，售价 149.99 美元。它的底部可以外接三脚架，有人用八爪鱼稳定器固定在自行车上拍摄，很像后来的运动相机，玩法很丰富，很多人用来拍摄外出旅游、演唱会现场的画面。

图片来源：[email protected]

后来 Flip Video 系列还推出了定制背壳的玩法，迎合年轻人时尚。

启发了 iPod nano 5，还差点成为 Google 牌相机

其实 Google 早在 2006 年就在考虑和 Pure Digital 进行合作，Flip Video 差点成为 Google 的第一款硬件。当时主导合作的是 Google Video 部门，也就是 YouTube 的前身（当时是竞争关系），当时内部聊的另一个大项目就是收购 YouTube。

2007 年 5 月 Pure Digital 重新发布 Flip Video 时，YouTube 就是重要的合作伙伴之一，用户可以通过 USB 插头连接电脑，用内置软件对视频进行简单的编辑，然后上传到 YouTube 网站。

图片来源：[email protected] et Louis VOLANT

2008 年小巧版的 Flip Video Mino 发布，按键改为电容式，Pure Digital 作为赞助商给 YouTube Live 的观众免费提供了 Flip Video Mino，还专门建了一个网站方便上传演出视频。这次合作对 Google、Pure Digital 都是一个双赢的结果，拍视频、分享视频的门槛大大降低。

口袋摄像机的流行让传统相机厂商也极为眼馋，柯达、索尼纷纷推出类似产品，就连乔布斯也在 iPod nano 5 的发布会上专门提及 Flip Video、YouTube，为其引入了摄像头，这倒也符合 iPod 系列便携、便宜的定位。

Flip Video 已死，口袋摄像机的理念永存

Pure Digital 绝对是那几年最火的硬件厂商之一，一度曾想过上市，后来 2009 年思科以 5.9 亿美元将其收购，虽然在拍照手机的打压下不那么强势，但总归有一席之地。可惜在 2011 年，思科就宣布退出消费者业务，Flip Video 系列被取消，其实这更多是因为思科的 to B 基因与 Flip Video 业务不符，市场环境并不是决定性因素。

现在你去看 Flip Video 的一些特性，随身携带、随时拿出来拍摄，简单的操作、剪辑、上传功能，很多都与现在的手机拍摄类似。如果 Pure Digital 品牌能留下来，也许会像卡西欧那样推出自拍神器，会做运动相机，甚至是智能手机，可惜命运如此，没有重来机会 , 口袋摄像机的理念已经被后辈继承。