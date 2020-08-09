一年内回购分红近 1500 亿美元，苹果的现金储备怎么还没花完

苹果（AAPL）最近公布了其 2020 财年第三季度的财务报表。在本季度，苹果的营业收入较去年同比增长 11%，至 597 亿美元。年初至今，苹果在北美地区的收入增长了 7%，在欧洲地区的收入增长了 14%，亚太及其他地区的增长率为 9%，但在大中华区及日本收入有小幅下降。总的来说，苹果在本财年的前三个季度中收入增长了 7%，达到 2098 亿美元。

苹果的主要产品线均实现了收入的增长，其中 iPhone，Mac 和 iPad 在前三个季度中涨势稳定，合计增长了 2%，达到 1479 亿美元。首席财务官 Luca Maestri 在电话会议中提到：“本季度中，我们的设备激活数量在任何地区都达到了历史最高水平。”

尽管传统产品销售量涨势并不明显，但苹果的其他产品和服务继续保持高速增长；其中，可穿戴设备及家用配件类产品收入增长了 27%，达到 227 亿美元。线上服务收入也持续增长，年均增长达 16%，今年收入已达到 392 亿美元。值得注意的是，尽管受到疫情影响，苹果关闭了所有线下门店，给销售带来了一些不利因素，但从结果来看，苹果在非主线产品线上的收入仍取得了不错的成绩。截至本财年的前三个季度，苹果的线上服务、可穿戴设备以及家居和配件等部分共占该公司收入的 30%；总的来说，这些 “非苹果传统产品”的收入已经多年持续实现了两位数的增长，对整个公司来说都有推动性意义。另外，仅线上服务收入一项就占该季度总收入的 22%。如下图所示，该公司的线上服务收入在过去四年中翻了一倍以上，从 2016 年的 240 亿美元增长到如今 540 亿美元上下。

目前，该公司共有 5.5 亿付费订阅用户，比上一年增长了 31%，并且该公司在各地区均实现了两位数的增长。此外，管理层在电话会议中提到，他们预计到年底付费用户将达到 6 亿。2020 财年的前三个季度中，由于向线上服务的转变，苹果的毛利润增长了 8%，达到 803 亿美元；毛利率攀升了 50 个基点，达到 38.3%。与去年同期相比，营业收入增长了 7%，达到 515 亿美元；营业利润率保持在 24.6% 不变，这是由于受到了研发费用过高的持续影响。在过去五年中，苹果研发费用占收入的百分比翻了一倍左右。

与大多数上市公司不同，苹果在过去六个月中一直在积极地回购股票。该公司在第三季度中又回购了 160 亿美元的股票，全年回购的总价值达到了 552 亿美元（占该公司今年前三个季度所产生的运营现金的 90%）。截至第三季度，苹果共拥有 43.55 亿支流动股，比去年同期下降了 5% 以上。受到稀释后的普通股股数显着下降，以及净收益持续增长的影响，苹果今年前三个季度稀释后的每股收益增长了 15% 左右；其中第三季度的每股收益增长了 18%，为每股 2.58 美元。

令人惊讶的是，尽管苹果自 2019 财年就开始向股东返还了近 1500 亿美元的股利，平均每个季度达 210 亿美元，但该公司在第三季度末仍拥有超过 800 亿美元的净现金资产。管理层多次提及要尽快处理掉资产负债表中过剩的现金，但问题在于苹果每年都在产生大量现金，以至于他们很难将其在很短的时间内还给股东。

鉴于其强大的现金生产能力、资产负债表的实力以及愿意继续向股东返还股利的计划，我认为您很难找到一家与苹果一样，足以承受疫情带来的任何短期不利因素的公司。我们从苹果这一季度的财报中不难看出，苹果的步伐走的很稳，不仅在过去几年中做出了明智的决策（诸如提供信用卡、免息购买设备、以旧换新等服务），幸运女神也站在了苹果的一侧，比如政府的刺激措施也对苹果产生了正面影响。

假设苹果未来将继续给股东发放稳定的股利，并且其主体业务稳定以个位数的增速发展，我预计苹果在未来五年内的每股收益将达到 20 美元。而苹果目前的股价为每股 440 美元，这个估值很明显比市场十年前预测的要高得多。但我认为，苹果公司已经在近几年中向世人证明，通过拥有世界上最出名的、人们每天接触时间最长的设备，它能够在短时间内，在全球各地赚到足够多的钱回报投资者。

因此，我认为过去几年市场对苹果的认知发生巨大变化是可以理解的，苹果的未来也继续值得期待。