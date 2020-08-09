售价 9999 元，钉钉推出 AR 眼镜视频会议：环绕模式，随身巨幕

年初的肺炎疫情让大部分人都开始居家办公，获益最大的就是远程协同软件，钉钉、WeLink、飞书迅速收获大量用户。对于用户来说，这些协同软件一个最重要的功能就是远程会议，因为无法线下见面，线上会议显得格外重要，毕竟人与人沟通 85% 依靠的是身体语言——一图胜千言。

记者的团队每天都会进行视频会议，同事之间互相讨论进行「脑暴」。时间长了，视频会议的魔力开始减退，一些问题也开始出现。我用的是旧版 Macbook，使用视频会议功能风扇狂转，所以只能用手机。而如果想正面出镜，手机需要放在键盘上方，正好遮挡笔记本屏幕，所以需要外接显示器。不少同事的解决方式是不开视频，只用语音，虽然方便但是却少了面对面的交流。

另外，选择多了有时候也是一种折磨，当你的同事、客户和合作伙伴使用的是不同种类的视频会议供应商的时候，你可能需要下载多个 App，在不同的界面输入密码，当日程排期比较满的时候，难免手忙脚乱。

上周淘宝造物节上，我找机会体验了钉钉和 Nreal 合作的 AR 眼镜，并尝试了一次 AR 会议功能——虽然没有大家想象中那么「科幻」，但也为视频会议的进化提出了一个方向。

影片《王牌特工》中的虚拟会议画面|Reddit

AR 平行工作空间

估计很多人想到 AR 会议，会联想到《王牌特工》中使用 AR 眼镜开会，空空的坐席上出现淡蓝色虚拟人像的样子，又或者是「星球大战」中的全息影像。可惜的是，真实的情况没有这么炫酷。

戴上钉钉 AR 眼镜后，在你眼前偏上可以看到眼镜的交互界面，进入钉钉的远程会议应用，首先默认的视频会议模式，眼前浮现的是一个个竖屏，参加会议的同事的图像环绕在前方，看起来要比普通手机视频会议清晰立体很多。参加会议的人不用再看传统的一个一个的小小的头像，只要左右摆头就能看到更多同事的反应。

钉钉 AR 会议中的环绕模式实拍|钉钉

在演讲模式中，中间会出现一个大屏，方便演讲者进行 PPT 演示，稍微抬头向上就能看到显示内容，向左右看就能看到同事的画面，反馈更加直接。

在协同办公模式中，用户可以将 AR 场景中的屏幕调整到自己认为合适的位置，例如抬头可见的上方，这样就可以低头打字敲代码，需要协同时抬头看大屏幕的内容，不再需要始终盯着手机摄像头。而且用户可以选择将大屏幕跟随，即屏幕始终在自己前方；也可以选择「定」在空间某一位置，这样你可以在回头时找到屏幕。后面的功能，在你需要起身在房间内做一些事情时候比较方便。

办公协同模式，抬头可以看见内容，低头可以做 PPT|钉钉

最后远程协作功能，可以开启用户的第一视角，让同事看到自己正在造作的画面，好方便同事来进行提醒或者纠正。这项功能是很多 AR 眼镜产品的主打，例如 HoloLens 在很多制造业场景中，都会利用这个功能来进行专家的远程咨询和求助。

视频会议的进化方向

钉钉智能硬件部门的工作人员，称钉钉 AR 眼镜的会议功能为 DingTalk Work Space，「虚拟协作空间」，即在现实基础上打造了一个平行的工作空间。至少从视觉角度上，当同事从大头贴变成浮在空中的半身像的时候，互动的感觉确实是不一样的。

同时，AR 眼镜解放了用户的双手和头部，不用再一直盯着一处，可以边听会议边进行工作，效率或许也能有所提升。

当然，如果能让 AR 眼镜打通各种视频会议的接口，直接无缝进入各种视频会议，省去人们需要打开各种应用输入会议码的时间，估计会大大提升产品的吸引力。可惜目前来看这个事情还没着落，因为钉钉这款 AR 会议功能，先决条件除了有 AR 设备，还要有一台登录了钉钉应用的手机，并需要在 AR 眼镜中进入到 AR 会议应用。

在十分钟左右的体验过程中，我感觉目前这款 AR 产品操作还是比较繁琐的，尤其对于没有用过 VR 或者 AR 产品的 B 端用户来说，要熟练掌握 AR 产品的操作学习周期可能会有点长。同时，虽然 Nreal AR 眼镜已经非常轻薄，并且采用了分体式设计，但是戴上 10 分钟左右，即便是在空调环境中，头上也难免开始出汗，而别在腰间的处理器温度可能还更高一些。

当然，比起一斤多重的 HoloLens，钉钉 AR 眼镜的体验还是要舒适很多。

几个月前钉钉发布这款 AR 眼镜产品，在公司的电商页面只上架了 50 套，团队的目的也不是卖硬件，主要是探索钉钉视频会议在像 AR 眼镜这样的智能终端场景的应用模式。如果说 AR 眼镜是理想，钉钉在当时推出的视频会议一体机，则是现实，即通过低廉易用的解决方案，满足中小企业的视频会议需求。

从最早的三角电话，到现在的钉钉、Zoom、WeLink、飞书，科技的发展让视频开会这件事变得更加低价易得，一部手机即可完成——这个是视频会议在平面方向的进化。而随着 AR 技术的发展，开会这件事是否能在空间层面完成进化，实现此前 VR 一直宣称的「临场感」，为与会者创造一个和现实混合的平行空间，也是一个非常值得探讨的话题。

当然，售价 9999 元的钉钉 AR 眼镜，不是所有团队都能买得起的，但是至少 AR 会议这个应用，能够带给人们不少思考。