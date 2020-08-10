外媒称美军背景公司在 500 多款 App 中植入跟踪软件

IT之家 8 月 10 日消息 更多的证据表明，美国政府很可能通过一个关系良好的承包商将 “钩子”伸进全球各地的智能手机。《华尔街日报》的一份最新报道称，Anomaly Six 是一家由两名美国军方退伍军人组建的公司，是一家联邦承包商，该公司已经成功地将其位置数据 SDK 嵌入到超过 500 个移动应用中，这些应用被数以亿计的智能手机用户使用。

▲《华尔街日报》报道

作为一家联邦承包商，Anomaly Six 与美国国防部和美国情报机构都有着密切的联系。《华尔街日报》的报道还补充说，该公司与政府机构的合作关系远超常规。“根据法庭记录和采访，Anomaly Six 是由国防合同退伍军人创立的，他们在大部分职业生涯中都与政府机构密切合作，并建立了一家公司，部分地迎合国家安全机构。”报告发现。

Anomaly Six 甚至承认，他们的运营现在引起了包括美国参议员 Ron Wyden 办公室的警惕，但他们声称，他们只是在利用合法获得的商业化的详细位置数据。然而，尽管 Anomaly Six 与政府关系密切，并能获取位置数据，但他们并没有在网站上提供隐私政策，使用其 SDK 的移动应用也没有披露客户的数据可能被出售给美国政府，光是这一点就会给任何人敲响警钟。

IT之家了解到，鉴于美国政府在应用领域的监管很少，大多数监管都是由各个应用商店决定的，应用开发者有经济动机寻求与 Anomaly Six 这样的公司达成交易，以增加另一个收入来源来资助他们的业务。

但当政府参与到这些私人数据，尤其是位置数据时，这就成了一个更加棘手的话题，让很多隐私专家感到担忧。不过，这份报告的有趣之处在于，就在几天前，美国政府警告军方人士和情报界人士要大大限制移动设备上位置服务的使用，以防止外国政府在自己的反间谍行动中使用这些数据。