百度网盘或赴科创板上市，需在用户需求和经营成本之间找平衡

沉寂许久的网盘赛道终于重新获得一波关注。

日前有消息称，百度网盘或将分拆独立上市，上市地点可能在科创板。如果该消息属实，百度网盘将成为继爱奇艺之后百度系第二家上市的企业。对此，百度方面不予置评。

自太平洋彼岸的网盘之风刮到国内后，网盘服务便如雨后春笋般涌现。但受制于高昂的成本及行业监管等问题，大量网盘服务商或缩小规模，或退出市场，亦或转向企业市场。而百度网盘在激烈的竞争中逐渐确立主导地位，成为网盘市场的王者。

如今，百度网盘传出将要上市的消息，对整个行业来说的确是一个难得的好消息。业内分析师认为，百度网盘 300 至 400 亿元估值可以理解，与 Dropbox 相比，这一市值甚至偏低。

百度网盘熬成行业王者，或赴科创板上市

回顾国内网盘市场的发展历程，第一波网盘服务集中诞生于 2008 年前后。彼时，除了较早的华为、115 网盘、飞速盘等，还有百度、腾讯、360、金山等，以及三大电信运营商，都推出了网盘服务。

其中，百度网盘是百度 2012 年推出面向用户的个人云存储服务，最初名为百度云，于 2016 年更名为百度网盘，专注于发展个人存储、备份等功能。

在随后的几年当中，国内网盘服务商犹如处在 “战国时代”，开启 “群雄争霸”的竞争模式。各家企业为争夺用户，纷纷降低价格。期间，百度网盘 100GB 套餐 VIP 年费低至 0.5 元，迅雷更是低至 0.1 元。

而与之相伴的是用户空间容量的爆炸性增长，企业网盘服务从 “免费 G 时代”到 “免费 T 时代”，甚至是 “无限空间永久免费”。例如，在 2013 年 8 月金山快盘推出个人版 100GB 永久免费之后，360 云盘紧接着在 9 月便推出 360GB 永久免费空间。

不过，由于提供网盘服务需要高昂的成本支出，缺少资金的企业便在激战中被迫出局。雷军曾在金山云的上市发布会上称，“当时百度、腾讯等巨头在个人网盘服务上开启烧钱补贴大战，我们看了自己的账户后发现，实在跟不起，就决定放弃个人网盘。”

除了高昂的成本支出以及由此带来的盈利难等问题，网盘服务还面临日益严格的监管问题。自 2016 年以来，监管加严让诸多企业纷纷退出网盘市场。

2016 年 10 月，当时市场份额位居国内第二的网盘服务商 360 云盘发布公告称，由于云盘存储的私密性，管理的复杂性，部分不法分子利用 360 云盘存储传播盗版、淫秽色情信息等非法文件从事违法犯罪活动，严重侵犯版权人的合法权益，更给社会带来了巨大的危害。

360 云盘当时表示，“经深思熟虑，我们艰难决定，将逐步关闭 360 个人云盘服务。在网盘存储、传播内容合法性和安全性得到彻底解决之前不再考虑恢复。”

据不完全统计，2016 年共有 9 家网盘宣布转型或者关闭部分功能。曾有人这么形容当时场景：数亿的用户携带着数百上千个 G 的数据在各个网盘中迁徙、搬家。

与其他企业不同的是，百度持续在该领域投入和深耕，逐渐在国内网盘市场确立主导地位，成为网盘市场的王者，并最终传出即将赴科创板上市的消息。

300 至 400 亿元估值被指偏低

据多家媒体报道，百度网盘将在 A 股科创板完成分拆上市，若按照 “30 倍 P/S”计算，其上市估值在 300 亿元至 400 亿元之间。

互联网分析师丁道师表示，至于百度网盘 IPO 是否要上科创板，这个主要看百度的一个意向，因为科创板就是 “中国的纳斯达克”，它不需要强制的盈利指标，只要企业有高成长性，有人愿意买单，那基本就可以。

有评论指出，时隔数年，百度网盘被传拆分上市，不管真假与否，对网盘行业来说都是一个还不错的消息。

至于其估值是否合理，在国内市场，目前暂无与百度网盘相似的已上市个人云存储服务企业，其可对标的最佳企业是 Dropbox，后者于 2018 年在纳斯达克上市。

从用户规模来看，截至 2019 年 9 月 30 日，Dropbox 注册用户达 6 亿，其中付费用户 1430 万，Dropbox 从每个付费用户获得的平均收入 (ARPU)为 125 美元。

而来自 Questmobile 的数据显示，经过 8 年的发展，百度网盘目前有 7 亿注册用户，占据国内网盘市场份额达 85%。

同时，若百度网盘累计付费用户数达千万，按照超级会员包月价 18 元来计算，其月度付费会员收入就接近 2 亿元。

在今年初，百度内部的消息显示，2019 年百度移动产品付费用户数突破 5000 万，主要产品包括百度网盘、百度文库等。有百度内部人士对媒体透露，付费用户增量首先来自于百度网盘。

可见，无论是在用户规模还是在付费用户的比例上，百度网盘均与 Dropbox 极为相似，唯一不同的是 Dropbox 的 ARPU 可能高于百度网盘。

在营收方面，百度网盘暂未对外透露，而 Dropbox 直到 2019 年还在亏损。

据悉，整个 2019 年，Dropbox 的收入为 16.61 亿美元，同比增长 19.37%；净亏损为 5270 万美元，与 2018 年净亏损为 4.85 亿美元相比大幅收窄。同时，Dropbox 在最近一个季度实现了盈利。

国金证券互联网分析师裴培指出，“在看到百度网盘的财务数据之前，还无法评判其市值，不过考虑到 A 股市场的风险偏好，百度网盘 300-400 亿元人民币市值似乎是可以理解的。”

裴培还表示，与 Dropbox 相比，百度网盘的市值甚至是偏低的。

需在用户需求和经营成本之间寻得平衡

近年来，持续亏损、难以实现盈利成为多数网盘服务商的真实写照。即便当前网盘行业已步入付费时代，个人网盘对运营商的成本压力也依然难以消退。

自媒体 “回形针 PaperClip”曾表示，百度、阿里、腾讯对数据存储的定价约为 0.15 元 / GB / 月，换算下来 1TB 数据一年的存储费用需要 1843.2 元。其解释称，数据存储昂贵是因为硬件成本、电费成本、带宽成本。

以百度阳泉数据中心为例，该数据中心拥有 16 万个服务器，可以存储 614 万 TB 的数据，但硬件成本高达 19.6 亿元，每年的电费达 2.5 亿元，网费高达每年 3.984 亿元。

除了服务器、电费、带宽等成本，网盘服务商还有人工、运营、推广等成本。有业内人士对媒体表示，“得持续烧钱，很多网盘企业都被榨干了。”

尽管百度网盘在国内个人网盘服务市场成为了王者，却依然与那些已经出局的企业一样，面临着在用户需求与经营成本之间的两难选择。

如果为用户提供良好的服务，必然会增加经营成本，导致企业自身难以盈利甚至亏损；反过来，如果降低经营成本，就会降低用户服务的规格，如此又会引起用户的不满。

早在 2018 年年底，受制于高昂的成本问题，百度网盘曾大幅缩小用户的存储空间。当时百度网盘发布通知称，2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日期间，未登录过百度网盘帐号的用户，已获得的 2TB 免费存储空间将从 2020 年 1 月 1 日开始调整为 100GB；若存储文件超过 100GB，将仅支持下载和访问已存储文件，无法存入新文件。

与用户的网盘容量被缩小相伴的，还有不断被压缩的用户下载速度。

当用户使用百度网盘上传和下载文件时，百度网盘还需要为这些文件传输时的带宽进行支付，用户文件传输时带宽越大其需要支付的费用越高。

2019 年 6 月，百度网盘发文称，如果将下载速度完全开放将会有更大的带宽成本支出，所以对非会员的下载的速度进行限制，是为了控制整个产品的运营成本，帮助产品更长久的活下去。

百度网盘曾回复网友时表示，“一直在竭尽全力降低各方面的成本（榨干潜力）”。

另一方面，百度网盘也在通过各种方式努力变现。除了付费会员，在商业模式的变现中，百度网盘还在尝试广告、小说或资料、商城、小程序等商业模式。

百度网盘在寻求变现的过程中可能会降低部分用户体验，但有不少用户表示理解，甚至有用户表示，“对于我们依赖网盘的人来说，会员就算再涨价我们也愿意”、“依赖网盘存各种资料素材同步手机数据得人表示，度盘要坚持下去呀”。

或许正是在这种情况下，有消息称，百度网盘已形成了相对稳定的现金流，已经实现自有现金流转正。这意味着，百度网盘尽管还面临着盈利难题，但其未来值得期待。