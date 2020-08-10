微软回应 “断供 Windows”谣言：为中国用户提供服务的承诺坚定不移

8 月 10 日上午消息，近日有自媒体报道，微软更新了 Microsoft 服务协议。根据该协议，如果美国政府对微软下达禁令，微软可能无法继续支持 Windows 服务，并且不承担因此引发的任何后果，只会尽最大努力避免影响。该事件引发网友热议。

对此微软方面向新浪科技回应称，近日某些个别社交媒体对微软服务条款全球性更新的谣言，不符合事实。我们为中国用户提供服务的承诺坚定不移。

据媒体报道，此次更新协议发布日期为 2020 年 8 月 1 日，生效日期为 2020 年 10 月 1 日。部分媒体引用标题为 “微软新声明：若断供中国 Windows，概不负责”。

新浪科技查询微软官方发现，在微软服务协议中的责任限制选项中，的确有 “对于因超出微软合理控制范围的情况（例如，劳资纠纷、不可抗力、战争或恐怖主义行为、恶意破坏、意外事故或遵守任何适用法律或政府命令）而导致微软无法履行或延迟履行其义务，微软对此不承担任何责任或义务。微软将尽最大努力降低这些事件的影响，并履行未受影响的义务”的文字表述。

但实际上，这并非微软的最新协议内容。该文字表述，与微软 2019 年 7 月 1 日发布的内容完全一致。另据了解，微软至少在 2016 年，就引用过相关表述。

此外，在微软此次更新的服务协议中有 14 项新内容，但多是相关业务线内容条例变更，并未发现 “不支持 Windows 服务”等类似表述。

《辟谣！微软新服务协议暗示断供中国不负责？这协议早就有了》