故宫联合腾讯推出 “数字故宫”小程序

8 月 10 日消息，故宫博物院、新华社全媒编辑中心与腾讯集团携手打造的 “数字故宫”小程序正式上线。



据介绍，“数字故宫”小程序进一步、全面地整合了故宫在线数字服务，不管是游故宫、逛建筑，还是赏文物、看展览，“数字故宫”小程序都可以 “一站式”满足用户需求。

用户可以通过小程序快速定位、浏览 “数字文物库”“故宫名画记”“全景故宫”；还可以在 “相识大考验”趣味答题中了解文物知识，分享与文物的 “缘分”。未来，用户将可以在小程序 “一键查询”故宫所有的数字资源。

故宫博物院有 186 万余件馆藏，作为此次 “数字故宫”小程序中一项重要升级体验内容，“畅游多宝阁”专题选取了 600 件院藏珍贵器物，用户可以在浏览中去发现各式各样的精美纹饰。

腾讯集团副总裁、阅文集团首席执行官、腾讯影业首席执行官程武表示，去年，故宫博物院与腾讯深化战略合作，计划在三年内完成包括 10 万件文物高清影像采集精修在内的故宫深度数字化探索。“数字故宫”小程序是双方深化合作后的首个阶段性成果。

公开资料显示，故宫博物院与腾讯的合作已经有四年，双方合作的领域涉及动漫、音乐、游戏等新文创业态，打造出了《故宫回声》主题漫画、《故宫：口袋宫匠》建筑主题小程序游戏等产品。