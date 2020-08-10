任天堂被黑致早期游戏源码曝光：原来塞尔达传说还有个血腥版本？

玩了这么多年的任天堂，你的打开方式真的正确吗？

比如，你见过《超级马里奥 64》中永远只活在传说中的路易吗？

或者，老年版本的耀西？

再或者，你见过《塞尔达传说》主角林克的早期 3D 模型吗？

其实，任天堂也没想到这些数据会被广大玩家看到，不过，即使坐拥 “东半球最强法务部”，但仍然抵不住黑客的攻击。

今年 4 月起，匿名论坛 4chan 的用户就开始不定期地曝光任天堂的内部存档数据，曝光的内容涉及任天堂的主机操作系统、艺术设计与游戏源代码等方面。

7 月末，曝光也迎来了大爆发，曝光的内容包括《超级马里奥》《塞尔达传说》《宝可梦》《星际火狐》等游戏系列的开发资料，涉及 SFC、N64 等多个主机平台，范围之广、体量之大，可以算是史无前例。

这次的大曝光也被玩家们戏称为 “Gigaleak”（大泄露）。

和之前数据泄露事件一样，玩家们纷纷开始研究起这些繁杂的数据，试图找出数十年前任天堂开发者的思路与脑洞。

也有一些开发者注意到了相关信息，比如《星际火狐》开发者 Dylan 就发推特表示了疑惑：什么情况？这些资料我自己都 30 年没看过了，我当时就是随便拿用这些数据用早期 C++ 来学习编程语言的，黑客到底从哪找到这些数据的？？？！！

他还同时发布了泄漏数据的照片，这些照片是 30 年前他为 Star Fox 2 制作的工具，他在推特上十分震惊地评论道 “黑客到底从哪里得到这些数据的？”

StarFox 的源代码似乎已经大量泄露，人们更感兴趣的是在评论中找到 “fuck”这个词，而不是因为我们拥有了游戏中使用过的第一种 “多线程”标记脚本语言。

爷青回！马里奥 “隐藏角色”终登场

不少《超级马里奥》的玩家可能都记得马里奥那个身上带点绿的弟弟、2P 角色路易。

1996 年，马里奥系列第一部 3D 作品《超级马里奥 64》在日本上市，但是任天堂的游戏设计师、马里奥之父宫本茂表示，由于存储空间不足，不得已下移除了双人分屏游戏的功能，路易也就这么下线了。

不少玩家一度认为，路易会作为《超级马里奥 64》的隐藏角色登场，结果在无数次失败的猜想与尝试后无功而返。

有玩家将游戏中出现的雕像的底座文字解读为 “L is Real 2401”，并认为这是路易在游戏中存在的证明。

在这次曝光的数据中，有玩家发现，《超级马里奥 64》源代码中的确存在路易的角色数据与模型，这也证实了宫本茂的说法：任天堂在开发《超级马里奥 64》时，确实尝试过添加双人游戏功能，也尝试过让路易加入游戏。

于是，为了秉承着不能让任天堂的数据白白泄露出来就完事的想法，不少 MOD 开发者对曝光的模型进行了处理，制作了更完善的路易模型，同时也成功地把路易的模型替换进了游戏中。

也就是说，靠着泄露的数据，玩家终于在《超级马里奥 64》里见到了传说中的 “隐藏角色”路易。

除了游戏数据外，还有玩家扒出了一些开发者的个人日志与邮件备份，其中记录了大量的生活琐事。

我们都知道，在游戏开发过程中，任天堂是出了名的啥都不会说，就算是死忠粉们也很难拿到游戏开发内部和先行爆料。

也正是这种不透明的制度，这次的数据泄露在粉丝群体内部引起了狂欢。

这些数据的泄露让一些可能永远都不为人知的游戏彩蛋与开发秘闻终于得以重见天日，对于老游戏的 MOD 制作者与模拟器开发者来说，源代码也能为他们的工作提供便利。

不少用户也尝试从数据中找到一些任天堂的彩蛋。

比如一位推特用户找到了最初《塞尔达传说》的血腥版本👇

《塞尔达传说 时之笛》的早期神庙长这样👇

还有 PokemonGo 中未发布的精灵样图👇

泄露的真的是任天堂的源代码吗？你确定？

尽管任天堂没有回应这次数据泄露事件，但据两位知名的任天堂数据挖掘者称，从发布的数据量上看，代码应该是合法的。

“人们相信这些文件是真实的，因为其数量之大，像不可能破解的秘密 ID 之类的东西。”Orcastraw 说。从泄露事件发生起，他就一直在分享他在数据中发现的一些重要秘密。

任天堂知名黑客 MrCheeze 也表示：“要伪造这些数据相对比较困难，因为你需要‘从头开始创造这些游戏’，也就是说，你必须提交数千个文件，这几乎是不可能的。”

外界的揣测再怎么令人信服也只能是揣测，不过，最近，一位任天堂前员工证实了这次泄漏事件。

至于黑客到底是怎么获取到的这些文件，目前还没有确切的说法。

今年任天堂的泄露事件尤其多，但由于这些数据都是匿名上传的，很难推断中间到底发生了什么。Cheeze 说，这一切都源于相同的特定信息泄露，但不能确定，“我们只能推测”。

为什么这次的泄露还存在道德争议？

尽管这次的泄露对于粉丝群体来说是一次 “过年”般的狂欢，但仍需要为一些人敲一敲警钟，因为可能一不小心你就违法了，要知道，归根结底，这还都是任天堂公司的私有资产啊！

站在道德层面，这些东西其实并不应该被更多人看到。

试想一下，如果你是一款爆红游戏的开发者，或者说，你是一个小有名气的作家，你愿意你早期的创意草稿和想法就这么一丝不挂地在互联网上公布吗，这意味着，你已经失去了对自己作品的控制权。

而且，就这次的泄露事件而言，很难不把其推到道德层面上，因为其中包括了太多的私人信息，甚至一个档案中还叙述了 “土豆头”的童年经历。

同时，从历史和保护主义者的角度来看，这次的泄漏也是令人难以置信。

这是对电子游戏界最具影响力和最隐秘的公司之一的游戏过程和废弃想法的一次罕见的观察，对于挖掘数据的保护主义者来说，这种兴奋会受到道德的困扰。从这件事中我们可以提炼出一个问题：泄密的源头是否抹黑了历史学家可以从中学到的一切？

“从更实际的角度来说，数据泄露可以给我们提供重要的历史和时间背景，这是就最终发布的产品上所缺乏的，”档案管理员 Talida 解释到。每一个注释的代码块、每一个精灵表的早期草稿、每一个带有不完美控件的构建，以及被抛弃的游戏机制，这些都为开发者们如何构建游戏提供了线索和思路，“在某些情况下，我们甚至可以了解到谁参与了游戏的各个方面，而这些知识往往会因为时间的流逝而丢失”。

数据泄露也不是第一次发生了。过去，下架游戏的源代码或截图经常被公布出来，有些是来自不能保护自己的知识产权的游戏工作室和发行商。但任天堂的这次泄露却不一样，像《超级马里奥》这样具有开创性经典游戏的未经过滤的完整源代码，或者《塞尔达传说》早期精灵作品的历史链接，泄露的规模是前所未有的，这可能只对游戏历史爱好者来说是 “有利的”。

考虑到这次数据泄露中的数据类型和出处，一些游戏开发人员和评论员担心，视频游戏行业将变得比现在更加机密，以避免将来发生此类泄漏。

这样的担心也不无道理，这次的数据泄露早已火遍了整个互联网，随着粉丝的推波助澜，可以合理猜想这会愈演愈烈。