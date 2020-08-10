英特尔第 12 代 Alder Lake 桌面 CPU 曝光：10nm 制程支持 DDR5 内存

有关英特尔第 12 代 Alder Lake 桌面 CPU 的新信息已经从各种渠道曝光，这些信息证实了该平台的新功能以及新处理器阵容中我们可以期望的许多配置。

Alder Lake CPU 将于 2021 年下半年正式发布，它将是第一款基于 10nm 工艺节点的桌面系列。跃升至 10nm 将标志着 Broadwell 自 2015 年以来一直存在的 14nm 时代的终结。

曝光的信息指出，到 2021 年英特尔新的桌面 CPU 平台将支持 DDR5 内存。DDR5 标准今年 7 月公布，按照 JEDEC 的说法，DDR5 内存的引脚带宽（频率）是 DDR4 的两倍，首发将以 4.8GHz(4800MHz)起跳，比末代 DDR4 的标准频率 3200MHz 增加了 50% 之多，总传输带宽提升了 38%，未来将最高摸到 8400MHz 左右。

Alder Lake CPU 不仅将成为第一款采用 10nm 工艺节点的桌面处理器系列，而且还将采用新的设计方法。

到目前为止，据了解英特尔计划混合使用基于不同 IP 的 CPU 内核。Alder Lake CPU 将配备标准的高性能 “Cove”内核和更小而有效的 “Atom”内核。按照已知爆料，Alder Lake 还将换用 LGA1700 接口，配套新的芯片组平台。