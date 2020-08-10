搜狐 Q2 营收 4.21 亿美元，净利润 1200 万美元实现扭亏为盈

8 月 10 日讯，搜狐今日发布 2020 年第二季度财报。财报显示，搜狐第二季度总收入为 4.21 亿美元，净利润 1200 万美元，实现扭亏为盈。



二季度具体数据为，品牌广告收入 3800 万美元，同比下降 14%，环比增长 48%；搜索及搜索相关广告业务收入为 2.41 亿美元，环比增长 1%；在线游戏收入为 1.06 亿美元，同比增长 4%。

2020 年 4 月 17 日畅游私有化交易完成，此后畅游的全部利润、亏损将归属于搜狐公司。今年二季度，畅游调整了中国境内子公司的股利分配政策并补提预提所得税约 8800 万美元。

扣除畅游私有化交易所产生的一次性预提所得税的影响后，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为 1100 万美元。进一步扣除搜狗公司净亏损后，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为 1200 万美元，实现扭亏为盈。

搜狐董事长兼 CEO 张朝阳表示，2020 年第二季度，品牌广告业务表现良好，收入增长不俗，环比增长 48%，品牌广告收入及净利润均好于预期。本季度，搜狐将媒体的品牌影响力与视频的专业技术相结合，高效地生产并分发高质量的原创内容，展现了搜狐的价值观和社会责任，进一步提高公信力。