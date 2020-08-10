Facebook 开源 Instagram 安全工具 Pysa

Facebook 宣布开源静态分析工具 Pysa。这是 Instagram 上用于检测和修复应用程序庞大 Python 代码库中错误的一个内部工具，可以自动识别 Facebook 工程师编写的易受攻击的代码段，然后再将其集成到社交网络的系统中。

其工作原理是在代码运行 / 编译之前，以静态的形式扫描代码、查找潜在已知的错误模式、然后帮助开发者标注出潜在的问题。Facebook 声称，Pysa 现已通过持续改进达到了成熟；在 2020 上半年，该工具在 Instagram 服务器端的 Python 代码中检测到了 44% 的安全漏洞。

Pysa 是 Python Static Analyzer 的首字母缩写，其基于 Pyre 项目的开源代码构建，可以对 Python 应用程序中的数据流进行分析。此外，Pysa 还可以检测常见的 Web 应用安全问题，例如 XSS 和 SQL 注入。

Pysa 的开发汲取了 Zoncolan 的经验，其使用了与 Zoncolan 相同的算法执行静态分析，甚至与 Zoncolan 共享了一些代码。像 Zoncolan 一样，Pysa 可追踪程序中的数据流。Zoncolan 是 Facebook 于 2019 年 8 月发布的用于 Hack 的静态分析器，主要面向类似于 PHP 的编程语言。

Pysa 和 Zoncolan 都可对输入代码库的数据 “源”和 “接收器”进行查找，且都可以跟踪数据在代码库中的移动方式，并找到危险的 “接收器”部分，例如可以执行代码或检索敏感用户数据的函数。当在输入源和危险的接收器之间发现连接时，Pysa（和 Zoncolan）就会向开发者发出警示，以便其展开相应的调查。

此外，Pysa 也是为提高速度而构建的，它能够在 30 分钟到几小时内处理数百万行代码。Pysa 的另一个特性则是具有可扩展性，Facebook 安全工程师 Graham Bleaney 称，“因为我们自己的产品使用了开源的 Python 服务器框架，比如 Django 和 Tornado，所以 Pysa 可以从第一次运行就开始发现使用这些框架的项目的安全问题。而将 Pysa 用于我们尚未涉及的框架，一般来说只需添加几行配置，告诉 Pysa 数据进入服务器的位置即可。”