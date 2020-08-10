手机通知栏 = 垃圾场？用这款通知管理 App 也许还能抢救一下

好多人的手机通知基本是半放弃的状态，实在是因为各种没用的广告推送太多了，除了微信、钉钉、飞书这些比较重要的社交通讯应用，其它 App 的通知重要性真的没那么高，好多人会选择关闭，也有人放任不管。

全部开启其实就相当于没有优先级，积累那么多你也不会去看，全部关闭的话又很容易错过一些信息。虽然包括 iOS、原生 Android、第三方安卓在内，近几年都在针对通知管理做优化，但也只是给用户提供了更多选择，重要还是次要、优先还是静默 ...... 是的，还是要手动去调，并不「智能」。

最近极客之选接触了一个做通知管理的第三方 App，叫「一知」，它虽然没有做到完全替代你的手机通知，但在应用内对通知做了很细致的分类，并且完全保留历史通知，不用担心手误划掉。用了几天，我已经决定把它当作我的必装 App 了，今天就给大家介绍一下它的具体功能。

自动分类通知信息，并保留历史

简单来说，一知的功能就是对收到的通知进行统一管理（必须在系统设置里开启通知，建议先全部打开，统一交给一知管理），按时间轴或者 App 来显示。内容资讯类的通知会单独收起，就是今日头条、腾讯新闻这些，应该也是每天弹通知最多的 App。

银行扣费、购票信息这些会以卡片的形式展示，功能还是比较全面的，比如金融卡片就会按月统计收支情况，日程卡片会显示时间，其它卡片我还没试出来。

这些卡片可以设置为弹窗显示，实际上你也可以单独将一些应用的消息设置弹窗显示，比如微信、QQ、短信，一些应用、手机系统中也有类似的功能。

自定义过滤，分类更清晰至于设置了勿扰的应用通知（这里指的是在一知中设置勿扰），会单独在「勿扰」中显示。一知会对广告促销类的通知进行识别，然后过滤。

设置中还能设置自定义过滤，官方提供了三个规则，抢红包、验证码自动复制、肺炎疫情提醒，都是比较常用的，其中抢红包中还有一个群消息屏蔽的功能，某些群只显示红包消息，屏蔽其它通知，实在是太真实了。

你也可以添加自定义规则，对一些关键词进行突出或勿扰显示，比如物流信息强提醒，一些退订不了的信息就勿扰了，总体来说自由度很高。

自动收藏复制的信息，并分类保存一知的另一个重点功能就是全局收藏，简单来说就是通过识别你的剪贴板，自动对复制的内容进行分类（也可以设置为手动），复制的文字是以笔记的形式保存，支持类似 MIUI 的传送门功能，可以识别文字内容，搜索关键词。

一知会对常见的内容类型、应用链接进行解析，自动整理分类，比如文章、店铺、宝贝、视频等，试了一下识别速度和最终排版的样式都不错。

它还有一个「隐藏功能」，就是收藏的原文章即使被删除，在一知中也是不影响观看的。这个功能在当前网络环境下还是很有用的，不细说了。另外就是已收藏的文章会缓存到本地，可以当稍后阅读工具来使用，登录设备后可以多设备同步，目前没有限制内容数量和设备数量。

一知还有一个「聚宝窗」功能，其实就是一个悬浮窗，可以设置为手动收藏、记笔记、红包开关。一知中也支持横屏时将通知转为弹幕。

针对手机厂商推出 SDK，系统内置体验会更好

我们和一知的团队进行过沟通，其实他们的一部分技术是打包给手机厂商做 SDK 的，你应该也在一些手机系统上看到过类似的功能。从体验来说，做成系统内置会获得更高权限，操作交互是更加统一，体验肯定会更好。当然手机系统的更新一定是没有 App 及时的，一知提供的就是一个比较综合的通知聚合体验。

手机系统通知管理

通知管理要做好简直太难了，手机厂商要平衡好开发者和用户双方的利益、体验。自动分类、收藏这些功能还涉及隐私问题，当然我们今天主要讨论的是功能层面。我目前是打算把一知作为必装 App，单独就为保留历史通知这一个功能也值了，至于全局收藏可能还是印象笔记这些专业 App 做得比较好，一知可以作为轻度的稍后阅读工具。