一加 8 /8 Pro 氢 OS 11 开发人员预览版现已提供下载

IT之家8月10日消息 一加手机今日在线上正式发布了全新的氢 OS 11 版本，将为一加 6 及之后的全部一加手机进行适更新。目前适用于一加 8 和一加 8 Pro 氢 OS 11 开发人员预览版已开放下载。

氢 OS 11 上增加了许多新功能，如 AOD（Always On Display 常亮显示）、智能图库和语音便签等。

IT之家了解到，目前放出的开发者预览版固件为基于 Android 11 的 OnePlus 8 系列开发者预览版 3 版（DP2版），该版本仍处于早期开发阶段，存在某些第三方 App 可能无法正常运行的 bug，另外还存在某些系统稳定性和网络稳定性的问题。

此次放出的 Android 11 DP2 （氢 OS 11）版本全量包大小为 3.69GB/3.75GB，详细更新内容请见 HydrogenOS 11 官方介绍页。

1. OnePlus 8

从安卓 10 到 安卓 11 升级包

从安卓 11 到 安卓 10 降级包

2. OnePlus 8 Pro

从安卓 10 到 安卓 11 升级包

从安卓 11 到 安卓 10 降级包

下面是此次更新包所包含内容的简单介绍：

系统

整体视觉刷新，可提供更沉浸的天气、浏览更舒适的相册和便签等内容。

优化大屏操作体验

新增两款全新字体（仓耳今楷、华康圆体），一加莹黑字体升级为 OnePlus Sans

新增全新动态壁纸，结合日出到日落的时间点，壁纸色调随之而变，呼应天色变化

息屏显示

新增息屏常亮显示功能（AOD）

新增 “时光”息屏显示定制样式

暗色模式

新增暗色模式快捷开关

暗色模式支持设置自动开启和时间段

禅定模式

新增三个全新主题（海洋、太空、草原）并提供更多时长选项

新增支持多人禅定模式

相册

智能相册新支持一周回顾功能

一加互传

新增一加互传，支持 OPPO、vivo、Realme、小米、魅族等品牌