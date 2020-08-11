比 PS 的效果还好！英伟达出品的修图黑科技

没错，正是那个做显卡的 NVIDIA。NV 以显卡厂的身份为游戏玩家所熟知，但其实 NV 在 AI 领域上也是大能。GPU 非常适合 AI 这样需要密集计算的场景，而 NV 很早就在相关领域进行研发，并提供了非常丰富且先进的 AI 软硬件产品，现在已经广泛应用在了各种领域。那么 NV 的 AI 产品到底有多强？其实 NV 自己就提供了一些演示 Demo！例如今天介绍的这个 Inpainting，就是其中之一。

NVIDIA 出品的 Inpainting

Inpainting 是 NV 制作的一个修图 AI 演示，通过 AI 技术，可以轻松去除图像中的杂物。我们知道，去除照片中的物体是 PS 这类修图软件的长处，那么 NV 的 AI 现在能做到怎样的程度？来看看吧。

首先，我们来打开 Inpainting 的官网。

Inpainting：https://www.nvidia.com/research/inpainting/

在 Inpainting 的网页中，会有 AI 修图的动图，告诉你去怎么操作，因此它还是很好上手的。点击页面下方的 “Let’s Get Started”即可开始。

第一步，需要先将图片上传到 Inpainting 上。由于只是一个演示程序，为了减少计算量，Inpainting 会压缩图片。在图片上传后，可以简单缩放，接着就可以点击下一步了。

上传一张图片

第二部是对照片进行涂抹。在这个界面中，可以控制涂抹笔刷的大小，用鼠标直接对准你想要去除掉的物品涂抹即可。这里有一个不太好的体验就是，涂抹之前无法看到笔刷的大小，不过好在有撤回按钮，大家可以慢慢调节效果。完成涂抹后，就可以开始处理了。

抹掉你想要去除的内容

Inpainting 的处理是在云端进行的，等待片刻，就会得出结果了。可以看到，Inpainting 的效果的确不错，和 PS 的自动修复画笔相比，更加自然，补充的细节也丰富。单纯从图像修复的效果来说，NV 的 Inpainting 中的 AI 算法的确要比 PS 更加强大。

AI 算法自动去除的效果，还是可以的

这是 PS 的修补效果，可以看到水面远不如 NV 的算法自然

不过在实用性上，Inpainting 还是有明显缺陷的。它只是一个演示程序，会极力压缩上传的图片，不太可能将它的修图结果作为正式成品使用。

总的来说，Inpainting 的确效果非凡，令人们看到了 AI 算法的价值所在。而据悉 Photoshop 2020 也加入了更多 AI 滤镜，在未来或许我们能够更轻易制作出更多更加以假乱真的图片。