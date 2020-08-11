Win10 设置一团糟！这款 166KB 小工具刷新认知

Win10 的大饼画了这么多年，除了一个基础框架，连个像样的 UI 都没留下来。就说那个 “设置”吧，从第一版开始，便嚷嚷着要 “替代”控制面板。可如今呢？还是有很多地方需要控制面板来帮忙！而且，它的逻辑设计也很奇葩，尽管有着分类和搜索，可现实中要想找到一项设置…… 依旧很难！

▲ Win10 的 “设置”是不是经常让你抓狂！！！

那么，什么才是一款控制面板该有的样子呢？

Control Panel Plus 是一款设置增强软件，从名称上也能看出，这货就是专门针对 Windows 控制面板而来。

软件功能很简单，就是将控制面板（设置）里一些常用模块拿出来，再依照用途重新分组。只不过它所提取的，全部是用户最感兴趣的模块，分组也不是传统的 “系统”、“设备”、“网络和 Internet”……，而是更接地气的 “关乎体验”、“关乎性能”、“关乎安全”、“关于程序”。

▲ 很直观的使用方法，打勾就是启用，取消就是关闭

软件的使用一目了然，打勾就是开启，取消就是关闭。而且我觉得它有一个做得比较贴心的地方，那就是当你对某个选项拿不准时，可以通过鼠标悬停，看到 Control Panel Plus 给出的一个简要解释。这个解释少了很多官方的口气，更像是我们日常聊天的口吻，至少…… 可以看明白了！

▲ 鼠标悬停可以看到功能解释

软件并没有设计 “确认”或者 “取消”按钮，也就是说打完勾后设置也就完成了。不过由于里面大多都是系统级设置，因此完成后最好还是重启一下电脑。

写在最后

这其实就是这款小工具的全部功能。一款简单、好用、免安装、没广告的小工具，只有 166KB 大小。如果你和我一样厌倦了啰哩啰嗦的 Windows“设置”，不妨也来试试它吧，相信一定能给你一个惊喜！