重启后系统自动还原之前状态，Win10 这招你会吗

如果你是 Mac 用户，那么应该知道 macOS 有一个非常人性化的特性——重启后的系统，会自动还原成为重启之前的状态！这是什么意思呢？例如你因为升级系统等原因，需要重启 macOS，重启后系统自动还原所有的软件和窗口，系统看上去就如同没有中断过一般！有时候 macOS 自动重启，你甚至不知道它重启过。

与此相比，Windows 的重启就简单粗暴多了，系统重启后就如同刚开机，你需要重新打开种种软件和窗口，才能继续之前的工作。有时候窗口开多了、文件藏得太深，你甚至不知道该打开哪些窗口哪些软件，才能找到之前做的东西。

▲系统突然死机需要重启，但不记得之前开启过什么窗口、什么软件了，怎么办？

不过，其实在 Win10 中，情况已经大有改观！Win10 加入了类似 macOS 的特性，重启系统后也可以还原之前的状态，自动开启之前没关闭的软件和窗口。不过相关选项默认可能没有开启，这就教大家如何打开。

Win10 重启后自动还原窗口

这是一个隐藏得比较深的选项。开启 Win10 资源管理器，例如任意一个文件夹窗口，点击 “查看”，找到 “选项”按钮，这时候会弹出一个 “文件夹选项”的窗口。在其中切换到 “查看”的选项卡，就可以在 “文件和文件夹”的大类中，看到 “登录时还原上一个文件夹窗口”的选项，勾选即可。

▲勾选这里，系统重启后会自动打开上次没关闭的窗口

设置完毕后，之后重启系统，Win10 就可以自动还原上次没有关闭的窗口，省去了再一个个窗口打开的麻烦。

Win10 重启后自动还原软件

这是一个进来才加入 Win10 的特性。开启 Win10 的设置，进入到 “账户”一栏，然后在 “登录选项”中，就可以找到 “重启应用”的相应选项。把这个开关打开，那么 Win10 就会在重启系统后，尝试去打开之前没有关闭的软件应用，机理是和 macOS 类似的。

▲打开 “重启应用”，系统就算重启，软件也会自动重新开启

当然，Win10 这个特性也并不全和 macOS 一致。由于历史原因，Win10 的这个还原软件的特性并不能用于所有软件，只有 UWP 软件和一些使用了相应接口的 Win32 软件例如 Chrome 等，才会起效。

另外，由于该特性的机理是重新开启软件，所有在开机时会占用硬件资源。如果你的硬盘和 CPU 性能较差，建议不要使用该功能，以免开机太慢或者过于卡顿。

总结

Win10 仍在不断完善，它其中的很多特性需要深入发掘才能更加广为人知。希望日后也有越来越多的 Win10 软件能够支持重启后恢复，带来更好的体验吧！