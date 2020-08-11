容易传播新冠病毒，苹果被要求用户不摘口罩也能解锁 iPhone

IT之家 8 月 11 日消息 美国纽约大都会交通局（MTA）已经要求苹果公司让用户在不摘下口罩的情况下更方便快捷地解锁 iPhone，苹果公司已经在 5 月份的 iOS 13.5 更新中着手解决这个问题。

纽约 MTA 已经致信苹果 CEO 蒂姆 - 库克（Tim Cook），讲述了其面临的乘客需要解锁 iPhone 支付交通费的问题。MTA 主席 Patrick Foye 在信中表示，由于很多人使用支持 Face ID 的 iPhone，导致乘客必须摘下口罩进行身份验证，从而有可能导致 COVID-19 的传播。

“我们了解苹果公司正在努力解决这个问题，也知道苹果公司作为全球科技公司中的佼佼者，拥有一系列的技术。”美联社获得的这封信中写道，“我们敦促苹果加快部署新的技术和解决方案，在 COVID-19 时代进一步保护客户。”

据悉，MTA 也愿意就此问题与苹果在乘客信息传递方面进行合作。

苹果已经在 iOS 13.5 中采取措施，减少戴口罩者 Face ID 验证失败的问题。作为 5 月份 iOS 13.5 更新的一部分，苹果改进了 Face ID，使其在检测到口罩时能快速进入密码输入界面，而不再等待几秒钟后。

目前还不清楚苹果是否愿意减弱 Face ID 的安全性，只要求用户的上半部脸部进行认证，因为这将减少 Face ID 需要检查的数据点数量。

IT之家了解到，苹果推出的 Apple Pay Express Transit 可以让 iPhone 和 Apple Watch 用户在许多公共交通系统中支付出行费用，而不需要解锁 iPhone 来处理付款。Express Transit 在纽约市的部分车站实现了功能，因此该功能只在该交通网络中部分使用。