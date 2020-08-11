美股走势分化，中概股多数下挫，搜狐大跌近 15%

8 月 11 日消息，据外媒报道，美国时间周一，美股收盘走势分化，道琼斯指数和标准普尔 500 指数上涨，纳斯达克指数收低。投资者在等待有关美国财政支持法案获得进展的消息，同时将资金从科技巨头转向价值型股票。

道琼斯指数收于 27791.44 点，上涨 357.96 点，涨幅 1.3%；标普 500 指数收于 3360.47 点，上涨 0.27%；纳斯达克综合指数收于 10968.36 点，下跌 0.39%。

上周，纳斯达克指数创下历史新高，但最近两个交易日有所下跌，主要受微软、亚马逊和 Facebook 股价下跌的拖累。

在美股周一交易中，科技龙头股多数下跌，苹果股价收于 450.91 美元，上涨 1.45%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1496.10 美元，上涨 0.11%；亚马逊收于 3148.16 美元，下跌 0.61%；微软收于 208.25 美元，下跌 1.99%；Facebook 收于 263.00 美元，下跌 2.03%；甲骨文收于 54.94 美元，下跌 0.53%；IBM 收于 127.11 美元，上涨 1.72%；奈飞（Netflix）收于 483.38 美元，下跌 2.29%；特斯拉收于 1418.57 美元，下跌 2.35%；推特（Twitter）涨 0.81%，优步（Uber）跌 1.91%；Lyft 涨 2.85%。

美股中的芯片龙头股涨跌不一，台积电收于 79.87 美元，下跌 0.20%；英伟达收于 446.60 美元，下跌 0.31%；英特尔收于 49.22 美元，上涨 2.48%；博通收于 327.36 美元，上涨 0.44%；高通收于 106.36 美元，下跌 1.75%；德州仪器收于 135.41 美元，上涨 1.39%；AMD 收于 82.24 美元，下跌 3.08%；应用材料公司涨 2.63%；美光科技涨 0.82%。

在美国上市的主要中概股多数下跌，阿里巴巴收于 248.13 美元，下跌 1.57%；京东收于 61.49 美元，下跌 0.92%；拼多多收于 87.53 美元，下跌 0.76%；哔哩哔哩收于 41.00 美元，下跌 1.47%；好未来收于 74.00 美元，下跌 3.37%；爱奇艺收于 22.50 美元，下跌 0.49%；跟谁学收于 96.56 美元，下跌 9.75%；微博收于 35.36 美元，上涨 2.28%；新浪跌 0.17%；搜狐跌 14.77%；搜狗跌 0.58%；携程涨 2.06%；前程无忧涨 2.20%；汽车之家跌 1.00%；58 同城跌 0.05%；蔚来涨 5.89%；金山云跌 1.34%，理想汽车跌 2.78%。

跟谁学继上一交易日大跌 18.50% 后，今天继续大跌 9.75%，该在线教育机构上周五再次遭到知名做空机构香橼研究公司（Citron）做空；搜狐大跌 14.77%，该公司北京时间 8 月 10 日（周一）发布 2020 年第二季度财报，财报数据显示，该公司第二季度总收入为 4.21 亿美元，同比下降 9%，环比下降 3%。

在最近几天的美股交易中，价值型股票有所上涨，这类股票在衰退后的表现往往优于增长型股票。罗素 1000 价值指数周一上涨 0.9%，而罗素 1000 增长指数下跌 0.5%。

芝加哥金斯维尤投资管理公司投资组合经理保罗 · 诺尔特（Paul Nolte）指出：“标准普尔 500 指数受阻的部分原因是，我们开始看到又一次投资者将目光转向价值型股票，而远离增长型股票。这往往会拖累标指，因为它被大型科技所主导。”

对潜在新冠病毒疫苗的赌注、前所未有的财政和货币支持政策，以及最近好于预期的第二季度企业财报，让标指接近今年 2 月份创下的历史高点。

华尔街上周表现强劲。上周，道指累计上涨了 3.8%，为今年 6 月以来的最大单周涨幅；标指和纳指分别累计上涨了 2.5%。