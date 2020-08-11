纽约时报 CEO：纸质报纸预计 20 年后消失

《纽约时报》创立于 1851 年，如果纸质报纸能够撑到 2040 年，即将离任的首席执行官马克 · 汤普森（Mark Thompson）将会感到很惊讶。

汤普森说，超过 90 万人订阅了印刷版报纸。他说，按照目前的订阅水平，报纸可以每周印刷七天，而无需任何广告就能盈利。

但是，随着读者越来越习惯于在智能手机、平板电脑和电脑上阅读《纽约时报》，印刷版报纸显然是一种即将灭亡的形式。纽约时报公司上一季度数字总收入首次超过印刷版收入。受长期下降趋势和新冠肺炎大流行双重影响，印刷广告较上一季度同比下降超过 50%。汤普森对媒体表示，他怀疑印刷广告是否还会再回来。

“我对它是否会恢复到 2019 年的水平表示怀疑，”汤普森说：“多年来，它已经处于同比下降趋势。我认为下降可能是不可阻挡的。”

在领导公司八年后，汤普森将于下个月辞去《纽约时报》首席执行官一职，由梅雷迪思 · 科皮特 · 莱维恩（Meredith Kopit Levien）接任。作为首席执行官，汤普森曾经历纽约时报公司股票上涨超过 400%。该公司的收益来自数字订阅量的激增，尤其是在过去五年中。2015 年 10 月《纽约时报》纯数字订阅量达到 100 万。第二季度末，《纽约时报》总共有 570 万纯数字订阅用户。汤普森为该公司设定了一个目标，到 2025 年达到一千万数字用户。

汤普森承认唐纳德 · 特朗普当年的美国总统大选帮助《纽约时报》的订阅量激增，但他表示，该公司的许多后台工作是为了使其数字产品更好地与 2016 年同步，从而掀起一场完美的风暴。

“我认为 2016 年我们采取了共同行动，”汤普森说，“我们拥有大量的数字专业知识。我们决定以订阅为先，业务上不仅从印刷转向数字，也从广告投入转向订阅。仅仅在产品、客户和市场层面，我们就已经变得更好了。因此，当机遇出现时，我们已准备好抓住机遇。”

汤普森还预测，未来十年的新闻将比过去十年更多，他说这意味着《纽约时报》的订阅量将继续增长。