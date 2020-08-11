斗鱼虎牙合并靴子落地，或面临反垄断调查、团队融合等难题

斗鱼、虎牙将要合并的传闻历经数年后终于尘埃落定，游戏直播领域的老大与老二 “联姻”在即。

8 月 10 日晚间，斗鱼宣布公司董事会已收到腾讯公司于 8 月 10 日发出的不具约束力的初步建议书，建议斗鱼与虎牙公司以换股的方式进行合并。

同时，欢聚集团宣布，已与腾讯公司的全资附属公司 Linen Investment Limited 签署最终的股份转让协议。根据该协议，欢聚集团将向腾讯转让 3 千万股虎牙公司 B 类普通股，交易规模为 8.10 亿美元现金。

目前来看，斗鱼与虎牙合并的进程有所提速。但与其他强强联合的案例一样，二者此番合并也面临着反垄断调查、团队融合等层面的诸多挑战。这一切都充满了不确定性，最终的合并效果究竟如何还需时间验证。

斗鱼虎牙合并靴子落地，腾讯 “高枕应忧”

早在 2018 年 3 月腾讯相继投资斗鱼、虎牙后，有关两者合并的消息便不断传出。如今这一靴子终于落地，业内普遍认为，斗鱼与虎牙的合并离不开共同股东腾讯的撮合。

资料显示，斗鱼的前身为 ACFUN 生放送直播，于 2014 年 1 月起正式更名为斗鱼 TV。从 2016 年开始，腾讯分别参与了其 B 轮、C 轮、E 轮融资。目前，腾讯对斗鱼持股 38%，是其最大股东。

而虎牙直播前身为 YY 游戏直播，2018 年 3 月虎牙完成 4.6 亿美元 B 轮融资，腾讯为独家战略投资方。此后，腾讯于 2020 年 4 月以 2.626 亿美元正式控股虎牙，持股比例为 36.9%，拥有 50.1%的投票权。此外，腾讯还任命腾讯互动娱乐集团总经理黄凌东为虎牙董事会主席。

斗鱼与虎牙若顺利合并，对腾讯来说无疑是一门好生意。

据彭博社援引知情人士报道称，斗鱼虎牙合并后将保持各自的平台和品牌，同时与腾讯旗下电竞平台 “企鹅电竞”进行更密切的合作，而腾讯将成为合并后实体的最大股东。这项交易若能成行，将打造一个拥有超过 3 亿用户、总市值达 100 亿美元的直播巨头，让腾讯在游戏直播市场上占据领先地位。

有观点指出，在市场增量不断放缓、竞争日益同质化的当下，斗鱼、虎牙继续竞争的意义也不大。彭博行业研究分析师 Vey-Sern Ling 表示，“作为两个平台的主要股东腾讯将受益，因为合并之后将消除二者之间不必要的竞争。”

不过，当前游戏直播行业呈 “两超多强”格局，斗鱼与虎牙虽暂时领先，但在强敌环伺的环境下，腾讯并不能就此高枕无忧。

《2020 年中国游戏直播行业市场规模及用户规模分析》显示，目前斗鱼和虎牙的市场占有率分别为 36.5% 和 45.9%，两者占有率超 80%。但近年快手、B 站等玩家来势汹汹闯入这一赛道，斗鱼与虎牙无疑面临着新入 “高玩”快速崛起带来的挑战。

根据《2019 快手直播生态报告》，快手直播日活跃用户数突破 1 亿，游戏直播日活跃用户数超过 5100 万。相比之下，同一时期的斗鱼日活跃用户数大概 1300 万左右，虎牙则在 1000 万左右。

而 B 站近两年则接连斥巨资押注直播，并以重金签下当红主播来增强其在游戏直播领域的竞争力。继高价拿下英雄联盟全球总决赛中国地区的独家转播权后，日前 B 站又宣布获得中国大陆地区 2020-2022 连续三年的英雄联盟全球赛事独家直播版权，持续加重在游戏直播赛道的砝码。

根据直播数据公司小葫芦的信息，2020 年 4 月，斗鱼、虎牙、B 站、快手的礼物收入分别为 7.19 亿元、8.03 亿、8.92 亿元和 19.05 亿元。斗鱼、虎牙当月的礼物收入之和不及快手一家，后者抢夺市场的能力可见一斑，难免对斗鱼虎牙构成威胁。

合并效果尚需观察，反垄断调查、团队融合等难题待解

在中国互联网领域内，老大与老二合并的案例并不少见，较受关注的包括优酷土豆、滴滴快的、美团点评、58 赶集等。而斗鱼、虎牙的合并首先面临的问题就是能否带来预期效果。

其中，优酷土豆的行业属性更接近于斗鱼虎牙，其合并案或许能为此提供一些参考。2012 年 8 月，彼时的视频巨头优酷与土豆宣布合并，一度占据网络视频市场最大份额。据当时的数据显示，优酷土豆双平台覆盖近 80% 的中国视频用户。

但二者的合并未能长期独霸视频市场，随后爱奇艺、腾讯视频先后崛起，直至赶超优酷视频。据 QuestMoblie 测算，截至 2019 年 6 月，从用户行为上看，爱奇艺与腾讯视频在用户使用次数和使用时长上平分秋色，并远超优酷视频。

由此可见，优酷土豆的合并，并未能阻止竞争对手日益强大。对斗鱼、虎牙而言，二者合并后能否产生足够强的协同效应，是一个值得重点观察的问题。

与此同时，双方合并后究竟由谁占据主导地位，两个团队的文化差异如何磨合、人员管理如何妥善安排等必然需要经过一番激烈博弈。一旦处理不善，极可能会出现高层或员工流失的现象。

此外，尽管行业老大、老二合并后能减少内耗和同质化竞争，能更大程度发挥寡头优势，但由双方市占率叠加引起的垄断质疑却是不得不考虑的问题，这对斗鱼虎牙同样适用。

西南政法大学民商法学院副教授曹伟近日撰文表示，斗鱼和虎牙的此次合并必须向商务部进行经营者集中申报，在未得到商务部批准前，斗鱼和虎牙不得实施合并。

他进一步表示，根据《反垄断法》第 28 条的规定，经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，国务院反垄断执法机构应当作出禁止经营者集中的决定。因此，商务部拥有否决此次合并的权力。即使通过了经营者集中审查，斗鱼和虎牙合并后也并不能为所欲为。

“据 Mob 研究院统计，目前斗鱼和虎牙的市场占有率分别为 36.5% 和 45.9%，两者市场份额合计已超过 80%，”曹伟表示，“从立法层面来看，《反垄断法》本身对于市场支配地位有相应的规定，单一经营者市场份额一旦超过 50%，即可推定其具有市场支配地位；该经营者如要反驳，需由其提出明确且充分的反证。”