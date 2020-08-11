Model 3 主导韩国电动汽车市场后，特斯拉在韩国面临失去补贴风险

8 月 11 日消息，据国外媒体报道，特斯拉电动汽车今年上半年在韩国的销量猛增，旗下的 Model 3 更是占据了主导地位，但现在特斯拉在韩国也面临失去补贴的风险。



特斯拉电动汽车在韩国面临失去补贴的风险，是因为韩国在周日宣布打算调整他们的电动汽车补贴方案，部分车型可能会因此而失去享受补贴激励的资格。

外媒在报道中表示，预计韩国在 10 月份对现有的电动汽车补贴方案进行调整，在此之前，韩国环境部长将与各地政府、相关专家和协会就补贴方案进行讨论。

在对电动汽车补贴方案进行调整之前，韩国环境部也会同汽车厂商进行沟通。外媒在报道中表示，韩国环境部是计划在周一同 11 家汽车制造商的代表会面，包括现代和起亚这两家韩国本土最重要的汽车厂商。

外媒在报道中表示，调整后的电动汽车补贴方案，预计会将诸如特斯拉在内的高端电动汽车品牌从获得补贴的资格中移除。

如果失去了获得补贴的资格，对特斯拉电动汽车在韩国的销量可能就会造成很大的影响。

而值得注意的是，韩国宣布打算对电动汽车补贴方案进行调整，就在上半年韩国电动汽车销量和补贴状况数据公布之后不久。

韩国汽车制造商协会在 7 月底，披露了上半年电动汽车的销量状况和特斯拉获得的补贴数据。

韩国汽车制造商协会的数据显示，上半年韩国市场共销售 22267 辆电动汽车，同比增长 23%。其中特斯拉电动汽车上半年在韩国市场的销量同比大增 1587.8%，电动乘用车市场的份额也提升到了 43.3%。

在上半年韩国的电动汽车补贴中，特斯拉也占有较大的份额，预计能收到 900 亿韩元（折合约 7533 万美元）的补贴，占到了上半年韩国电动乘用车补贴的 43%。