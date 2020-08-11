未来 Apple Watch 会用上 Micro-LED 屏幕：但需要等几年

预计今年的 Apple Watch Series 6 会像以前的型号一样采用 OLED 屏幕，但是未来的 Apple Watch 型号可能会成为首款采用 Micro-LED 显示技术的苹果产品，尽管我们可能还要等 3-4 年。

近日，台湾最大的 LED 生产商晶元光电（Epistar）董事长 Lee Biing-jye 表示，智能手表将成为 Micro-LED 的首批主要应用，其批量采用的时间可能为 3-4 年。

据悉，晶元光电已经克服了许多 Micro-LED 的技术难题，并希望在 2-3 年内实现可靠的生产能力，并在 3-4 年内引入到市场进行应用。

苹果正向台湾的 Micro-LED 工厂投资 3.3 亿美元，以生产用于未来 iPhone，iPad，MacBook 和其他设备的显示器。据了解，台湾 LCD 面板制造商友达光电为显示器提供玻璃基板，而晶元光电现在专注于提高 Micro-LED 外延的良率并降低传质成本。

与 LCD 和 OLED 显示器相比，Micro-LED 屏幕具有多个优点，包括更薄，更节能。例如，Micro-LED 屏幕的功耗仅为 LCD 的十分之一，并且色彩饱和度接近 OLED。

此外，Micro-LED 可以支持更高的亮度，更高的动态范围和更广的色域，同时还可以实现更快的更新速率，更广的视角和更低的功耗。

由于开发 Micro-LED 技术涉及的困难，预计早期设计将依赖于介于传统 LED 和 Micro-LED 技术之间的 mini-LED。但是，根据以前的报告，苹果仍然认为 Micro-LED 技术是 “头等大事”。

自 2017 年以来，苹果一直在测试具有 Micro-LED 显示屏的原型 “Apple Watch”型号。

苹果有在 Apple Watch 中首先采用新屏幕技术的先例。2014 年推出时 Apple Watch 就采用 OLED 屏幕。三年后，该技术又移植到了 iPhone X 上。