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李楠打造的怒喵机械键盘 CYBERBOARD 详情曝光：拥有自定义 LED 面板，海外已上架众筹

2020/8/11 11:41:32 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 11 日消息 IT之家早些时候报道，前魅族副总裁、怒喵科技创始人李楠打造的键盘新品曾短暂现身怒喵官网，而实际上这款产品已经上线海外众筹网站 Indiegogo，更多详情随之曝光。

据悉，这是一款定制化的赛博朋克机械键盘 CYBERBOARD，也是首款采用可自定义 LED 面板的产品，据悉其设计灵感来自特斯拉的 Cybertruck 卡车。

李楠称，“我们相信，创新的产品不仅能提供实用功能，还能提供文化和情感价值。我们希望将我们激进的设计和理念带给社会——那就是全球首款采用 DIY LED 面板的定制键盘。在完善 CYBERBOARD 的过程中，我们不断追求键盘爱好者的极致体验，以期在为世界带来不一样的产品的同时，提供非凡的 DIY 乐趣，在世界范围内留下我们的印记。然而，这只是一个开始。我们将在 8 月 26 日推出更多精彩的产品和全新的品牌系列。”

据悉，这款键盘采用 CNC 和阳极氧化工艺打造，采用 6063 铝合金材质，带来了相似的侧边线条设计和符合人体工学的10°倾角，以提升输入体验。而梯形的另一面是一块由 200 颗 LED 灯组成的面板，传递了 80 年代的复古美感，支持自定义显示。

这款键盘采用，75% 的键位布局，拥有独立的方向键和功能键区，键位轴体支持热插拔，整体重量为 2.4KG，支持蓝牙 5.0 无线连接。

IT之家了解到，CYBERBOARD 限量版有赛博灰、工业黄、紫霞、汽白和丛林绿五种专属颜色选择，全球仅有 1000 套。预计 2020 年 10 月开始发货，众筹价格为 3178 港元（约合人民币 2860 元）。

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关键词：键盘

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