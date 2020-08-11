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华为回应成立做屏幕驱动芯片部门：去年底立项，首款 OLED Driver 已在流片

2020/8/11 15:11:41 来源：网易科技 作者：静静 责编：问舟/实习
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（原标题：实锤！华为手机成立了专门部门做屏幕驱动芯片）
社交媒体账号 “长安数码君”爆料，华为消费者业务 CEO 余承东签发了《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》，成立显示驱动产品业务部门。为此，网易科技向华为方面求证，确实成立了该部门。

从产业链得知，早在去年（2019 年）年底华为就在搞相关项目了。华为海思第一款 OLED Driver 已经在流片了。

据了解，虽然中国成为了屏幕生产、出口大国，但屏幕驱动芯片，却主要靠进口，2019 年京东方采购屏幕驱动芯片金额超过 60 亿元，其中国产芯片占比不到 5%。

据 “长安数码君”介绍，LED 显示屏专用驱动芯片是指按照 LED 发光特性而设计专门用于 LED 显示屏的驱动芯片。LED 显示屏驱动 IC 是一个关键的零部件，它就像人脑的中枢神经，掌管着全身的肢体行动以及大脑思维意识的运转。

公开资料显示，LCD 驱动芯片领域，韩国、日本以及我国香港和台湾成为主导者，在 AMOLED 驱动芯片领域，三星、Magna Chip、Silicon Works 这三家韩系供应商在全球市场上都占据着主导地位。

内地则是深圳天利半导体、上海龙晶微电子、上海青浦星科金鹏等 IC 设计公司。

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关键词：华为芯片OLED

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