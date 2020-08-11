Linux elementary OS 6 抢先体验版现已可用

elementary OS 6 抢先体验版（Early Access Builds）现已推出，感兴趣的用户可以在最终稳定版发布之前提前体验一下此主要更新版本中的一些内容。开发团队在博客中宣布了该版本，并发布了一个托管抢先体验版的新网站。

elementary OS 的联合创始人兼 CXO，Cassidy James Blaede 称，“在过去的一周里，我们悄悄地推出了 builds.elementary.io。这个新网站承载着 elementary OS 的 Early Access Builds，以此来确保 OEM 厂商、开发者、测试者、支持者和激动的粉丝们能够获得最新的预发布版本。现在，elementary OS 6 已经处于可安装和可启动状态，我们已经开始将 25 美元以上的 AppCenter for Everyone 支持者添加到允许列表中，且任何 10美元/月及以上的 GitHub 赞助商都可以自动访问。”

同时，Cassidy 也介绍了一些在 elementary OS 6 版本中正在推进的新功能，具体内容如下：

外观的更新：除了为系统组件（如 dock、系统对话框等）提供 dark 模式外，还在应用程序中添加了用户自定义 accent colors；以及对排版和系统样式表进行改进，和在一系列应用程序中改进了对比度等。

依靠 Evolution 数据服务器后端，对通信和组织应用程序进行了大规模更新。这些更新使相关应用程序中的邮件、日历事件、任务等与更多的帐户提供商进行同步。

对 Mail 的 major rewrite，主要依靠 Evolution 数据服务器而不是自定义的 Geary 邮件引擎。外观将基本相同，但尚未达到功能均等。



New Tasks 应用程序可处理本地任务以及与 Evolution 数据服务器同步的所有任务列表。

新的安装程序和初始设置体验。

更多的多点触控支持。利用 Libhandy 库，elementary OS 带来了更多的手势，使其应用程序使用触摸屏、触控板和鼠标滚轮高度无障碍。

更多详细内容可查看：https://blog.elementary.io/updates-for-july-2020/

抢先体验地址：https://builds.elementary.io