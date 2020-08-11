虚拟机应用 Parallels Desktop 16 发布：支持 Big Sur，DirectX 性能提升

Parallels Desktop 16 今天正式发布，软件带来了一些显着的新功能和性能增强，包括对 macOS Big Sur 的全面支持。

当苹果推出 macOS Big Sur 时，它终止了对 Parallels 早期版本所基于的第三方内核扩展的支持。这迫使开发人员从头开始设计这款虚拟软件。

除了支持 Big Sur 外，Parallels 16 还具有一些新功能和改进。该版本声称能够以两倍的速度启动，并且 DirectX 性能提高了 20%，Windows 和 Linux 中的 OpenGL 3 图形也得到了改进。

Windows 应用程序支持新的多点触摸手势，例如平滑缩放和旋转多点触摸手势，而现在从 Windows（使用共享打印机）打印时，用户可以双面打印并使用更多的纸张尺寸，从 A0 到信封尺寸都可选择。

现在可以将虚拟机设置为在关闭时自动返回未使用的磁盘空间，并且 Windows Travel Mode 声称能够将笔记本电脑的电池用量增加多达 10%。

在其它方面，Pro Edition 用户现在可以命名其自定义网络，并以压缩格式导出虚拟机，据说压缩格式只是其预压缩大小的一小部分。Parallels 还推出了 Microsoft Visual Studio 插件，以简化在不同操作系统上的测试。

最后，除了确保与 Big Sur 兼容而进行的所有工作外，Parallels 16 还为软件带来了新外观，与 macOS 11 中重新设计的界面更加吻合。

目前尚无消息显示 Parallels 是否能在 Apple Silicon Mac 上运行 Windows，但是 Parallels 表示将在此基础上进一步发布更多信息。

Parallels Desktop 16 需要 High Sierra 10.13 或更高版本才能运行，今天开始以 99.99 美元的价格提供永久授权，之前版本的用户只需 49.99 美元即可升级。升级也是免费的，只要订阅 Parallels Desktop (每年 99.99 美元，新用户 79.99 美元)，其中还包括免费订阅 Parallels Toolbox for Mac 和 Windows 以及 Parallels Access。