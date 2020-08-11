被收购、变山寨，女性手机将何去何从？

相信很多人都看到过这张「消费力排行榜」

虽然这种排名方式有点调侃的意味，但不得不承认女人的钱确实更好赚。生活中也能感受得到，女性更喜欢买买买，而且市面上也不乏专为女性定制的产品，但奇怪的是，女性手机似乎并没有得到认可，特别是仅有的几家女性手机厂牌都被收购、或者直接倒闭了，这是为什么？

光靠美颜自拍撑不起一部手机

早在智能手机普及之初，女性手机就已经红极一时，记忆中 OPPO Ulike 系列是最受欢迎的，从白色精巧的外观到可爱粉嫩的系统界面，无一不是针对女性特别设计过的，在当时这样的手机还有很多，几乎每个品牌都针对女性推出过类似产品，可以说那个时候的女性手机撑起了手机市场的半边天。

▲OPPO Ulike 2|OPPO 官微

不过要说把女性手机做到最极致的，还是得看美图。这家依靠「美图秀秀」起家的软件公司，在强大美颜技术的支撑下推出了手机产品。2013—2017 年期间，美图手机的年销量由 2.79 万台激增至 157.47 万台，2017 年美图手机的硬件收入更是占到了全年总营收的 82.6%，与此同时，朵唯、ivvi 等女性手机品牌也有着很大的声势，女性手机一时风光无限。

在发展初期，厂商对女性手机的定位很简单，基本可以等同于自拍神器，在这里必须要说明的是，那时候手机发展的重心都集中在性能上面，影像功能远不如现在重要，自拍需求也得不到重视。所以当配备了 800 万像素前摄和美颜功能的 meitu kiss（后更名为美图手机 1）面市时，确实引发了一波抢购风潮，但好景不长，几年之后行业迎来洗牌，女性手机的销量急转而下，最终能被收购的厂商已经是不错的了。

▲美图手机 第 1 代 | 美图官微

女生都喜欢拍照，那为什么不买女性手机呢？当我向身边的女性朋友发问时，她给我的答案是：下载一个美颜 App 就能轻松搞定，何必要浪费那么多钱。确实如此，现在手机的拍照能力有了长足进步，满足基本的自拍需求绰绰有余，更何况还有层出不穷的美颜算法和功能强大的自拍 App，这种情况下，女性手机的优势便没那么突出了，消费者似乎也没有理由去购买一部专门用来自拍的手机。而与之相对的是，大众手机的软硬件配置和功能体验已经领先很多，相比起来，单一的美颜功能显然撑不起一部手机了。

▲双 V 设计的美图手机 | 美图官微

除了自拍，女性手机在外观上也有极高的辨识度。毕竟在拍照上下功夫是别人「看不到的」，而独特的外观设计则能迅速抓人眼球。早在功能机时代，成立更早的女性手机厂商朵唯就推出了外形和配色都十分具有女性化特征的手机，这和当时清一色银灰冷色调的手机比起来，朵唯就是万绿丛中的一点花。再后来的美图手机也定制了独特的造型，和豪华手机 Vertu 神似，有着标志性的双 V 设计，高端机型上还有真皮用料等。但可惜再好的皮囊，没有真材实料最终也只能惨淡收场。

女性喜欢的是什么样的手机？

尽管美图这样的手机是完全为女生打造的，但不难发现其实并没有多少人会真正购买使用，毕竟美图最辉煌的时候年销量也仅有一百多万台，相比起来，年销量几千万甚至上亿台的苹果和华米 OV 等大众品牌才是主流。

相比起女性手机，大众手机拥有更均衡的使用体验、更健全的销售体系和售后服务等。更重要的是，大众品牌也并没有忽视女性市场，只是以一种更中庸的方式呈现出来了，比如苹果在 iPhone 6s 系列上首次推出深受女性喜爱的「玫瑰金」配色。

而国内品牌也针对女性推出一些专属的系列。比如早年间主打高像素自拍的 OPPO R 系列，配备自拍补光灯 vivo X 系列等，再加上代言人的魅力，还有「前后 2000 万，拍照更清晰」、「照亮你的美」这些一听就想买的广告词，真的很难让女生说拒绝，另外华为早期推出的 nova 系列也是这个路数，如今的 OPPO Reno 系列和 vivo S 系列也拥有一样的套路。

另一方面，从整个手机行业来说，现在小众品牌或者说小众品类想要做起来几乎没有可能了。魅族前副总裁李楠早在 2018 年的知乎回答中就说过类似的观点：未来的手机行业将会是大集团 + 副牌的战争，细分市场和独立品牌已经没多少机会了，现在的市场格局也是这样的。

大品牌的成功有着难以复制的模式，它们背靠着数年来的技术沉淀、研发实力和渠道布局等，在这种极其成熟的体系下，小众品牌也就没多少生存空间了。

所以前面说到，美图能被收购已经是不错的结局了，最起码品牌还在。而反观另一个红极一时品牌朵唯，最近推出的一些机型说是山寨机也不为过了，甚至有几款机型配备了魔幻的「装饰摄像头」，也早就没有了女性手机的影子。

▲装饰摄像头 | 朵唯手机

折叠屏手机会成为女性新宠吗？

就在写这篇文章的时候，三星发布了新一代的折叠屏手机——Galaxy Z Filp 5G，我在微博开屏广告中看到宁静和古力娜扎代言了这款产品。这不由让我想起去年三星推出第一款 Galaxy Z Filp 时，瞄准的就是女性用户，得益于折叠的形态，Galaxy Z Filp 有着像粉底盒一样的精美造型，发售那天，这款产品在李佳琦的直播间里被抢购一空。

▲宁静代言 Galxxy Z Filp | 三星官微

不过在真正了解数码产品的人看来，受限于折叠的形态，Galaxy Z Filp 并不能算一款成熟的产品。它在续航和使用体验上有很多妥协，而且奇高的价格更是让人却步，但女（fu）性（po）才不在乎这些，光有那个像粉底盒一样的小巧造型就足够了，而且它的配色也确实很女性化，再加上这次的新品还加强了针对女性的营销，如果说去年是三星在女性市场的一次尝试，那今年或许已经认定这个市场了。

▲Galxxy Z Filp | 三星官微

有了 Galaxy Z Filp 做先例，那折叠屏手机是否会成为女性新宠呢？回答这个问题，首先要清楚折叠屏会不会成为未来手机的主流形态。至少在现在看来，折叠屏手机更像是厂商的炫技行为，也是有钱人的玩物，注定是小众的。也许它是未来发展的方向之一，但目前的实际使用体验依然没有传统手机完善、是否会成为主流也有待时间验证。

▲坚果足迹系列保护套 | 锤子商城

其实对于女性消费者来说，现在的手机外观已经足够精美、自拍功能也非常丰富，女性手机事实上已经失去了存在的意义。不过有意思的是，尽管现在大家都用着差不多的手机，但很多女生还是会花心思选择精美的手机壳、或者一些小配饰来装扮自己的手机，仔细想想这也是这也是彰显个性、表达自己的一种方式，也许每个女生都不想轻易被女性手机下定义。