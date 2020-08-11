Google One 现支持免费备份手机数据，最大优势是不限品牌

国产安卓机上基本都标配备份功能了，不过如果是换不同品牌的手机还是无法互相同步。Google 本身有一套自己的备份系统，可以把通讯录、Wi-Fi 密码、照片和视频等数据保存到云端（Google Drive），换手机时直接同步。

2018 年 Google 将 Google Drive 的付费选项升级为 Google One，采取付费订阅的方式，数据上与 Gmail、Google Photos 打通。至于备份功能，Google 先向付费订阅的用户开放，增加了「彩信」备份。最近，Google One 的自动备份功能正式向所有用户开放，每人都有 15GB 的免费存储空间。

整合 Google Drive，15G 免费空间

说起来有些复杂，其实这就是 Google 内部重新整合了资源，Google One 相比 Google Drive 的区别是：

备份功能：多了彩信，支持原本的设备数据、照片和视频

存储空间：整合 Google Drive、Gmail、Google Photos

Google One 本身是一个付费订阅的服务，在 15GB 免费空间的基础之上，还有 100GB、200GB、2TB 等付费选项，每个层级有额外的福利。不过我们今天只介绍自动备份功能，所以免费用户也能使用。

支持自动备份手机数据

Google One 的备份设置中可以保存三种数据：设备数据、彩信、照片和视频。

其中设备数据不需要开通 Google One 也能使用，与之前 Google Drive 的备份功能（或者说默认的 Google 备份）体验一致，全部的备份项目包括：

通讯录

Google 日历活动和设置

短信（不是彩信）

WLAN 网络和密码

壁纸

Gmail 设置

应用

显示设置（亮度和休眠）

语言和输入设置

日期和时间

非 Google 开发的应用的设置和数据（因应用而异）

彩信是 Google One 上新增的备份项目，之前只能备份普通短信，不过国内用彩信的人应该很少，用处不大。Google One 也不支持备份 RCS 信息，这个国内也很少有人用。

照片和视频其实就是 Google Photos 的备份，有原始画质和高画质两种备份选项，其中原始画质会保留原图，需要占用 15GB 的免费空间。高画质会把照片压缩成 1600 万像素，把视频压缩成 1080P，不占用云空间。

Google One 上只支持保存「原始画质」，改动备份方式需要到 Google Photos 中操作。

以上三种数据都支持自动备份，当然在国内需要科学上网。Google One 中可以设置是否用移动数据进行备份，还有手动「立即备份」的选项。

在「存储空间」一栏中能看到云空间的存储使用情况，可以跳转到 Google Drive、Gmail、Google Photos 进行管理。

底下是设备备份，以及恢复备份的选项。Google 的 Blog 中有释放本地空间的动图，不过我在目前版本的 Google One 中并没有看到，也许之后会支持。

不限品牌，未来会支持 iOS

好了，这就是 Google One 中自动备份手机的功能，比之前的默认备份多了彩信，不过对国内用户用处不大。功能上将 Google 账号的云空间整合在了一起，后续如果支持了空间释放应该会很方便。对于国内用户来说，需要科学上网才能自动备份，这点比较麻烦，不过也没办法了，至少 Google One 提供了一个更直观的备份选项。

即使你的手机本身有云备份，我也建议使用 Google One 多层保险，毕竟它是不限机型的，Google 在 Blog 中说后续会支持 iOS，而且它还可以保存很多细碎的设置选项，类似苹果 iCloud 的体验。至于 Google Photos 那更是强推了，免费存储空间诱惑力很大，对于手机拍摄的照片、视频，高画质也足够用了。