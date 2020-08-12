诺基亚手机 HMD 获谷歌、高通 2.3 亿美元投资，研发 5G 手机

诺基亚手机制造商 HMD Global 今日宣布，已从谷歌、高通和诺基亚等投资者手中融资 2.3 亿美元，用于 5G 智能手机的研发。

HMD Global 表示，这笔资金将用于 5G 智能手机的研发，将来会联合当地运营商在美国市场销售。此外，这笔资金还将用于帮助 HMD Global 在巴西、非洲和印度等市场扩张，并从硬件转向软件和服务等其他领域拓展。

HMD Global 总部位于芬兰。2016 年 5 月，诺基亚宣布在全球范围内启动诺基亚品牌重返移动设备、手机和平板电脑市场的计划。根据该计划，诺基亚独家授权 HMD Global 在未来十年生产诺基亚品牌手机和平板电脑。

HMD Global CEO 弗洛里安 · 塞切（Florian Seiche）今日在接受媒体采访时表示：“我们相信，专注于高端和差异化智能手机体验，将使我们变得与众不同。很明显，我们的合作伙伴（支持者）也认同这一观点，并强烈支持我们在未来几年加快发展。”

塞切同时指出，HMD Global 仍在大力投资传统的 “功能型手机”（非智能手机），但在非洲等市场，消费者正从功能型手机向智能手机转移。HMD Global 还表示，与三星和苹果等公司的智能手机产品相比，HMD Global 的产品更实惠。而且，HMD Global 还与谷歌直接合作，定期向用户提供 Android 安全更新。

HMD Global 今日还透露，该公司去年的净营收为 17 亿欧元（约合 20 亿美元），较 2018 年的 24 亿欧元下降了近 30%，主要因为弱化了部分市场，因为那里需要进一步的投资。去年，HMD Global 亏损 2.95 亿欧元，同比增长 50% 多。