小米十周年公开演讲会回顾：四款超大杯硬件，六件创业趣事

在小米十周年演讲中，小米正式推出了三款「超大杯」硬件产品，包括小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版、小米透明电视。

小米 10 至尊纪念版的正面搭载了和小米 10 类似的左上开孔的 6.67 英寸原色曲面屏幕，支持 10bit 色深显示，刷新率升级到了 120Hz，支持最高 800 尼特亮度，并且每一块屏幕出厂前均会经过人工校准。

小米 10 至尊纪念版最大的升级是摄像头，背面的四摄模组经过了重新设计，包含一枚支持 10 倍光学变焦和 120 倍数字变焦的 4800 万像素潜望式长角镜头，一枚 2000 万像素超广角镜头、一枚 1200 万像素人像镜头，一枚 4800 万像素广角主摄，其中主摄单颗像素尺寸达到 1.2μm，并且加入了双原生 ISO Fusion 超动态技术、新 HDR 技术等新功能。

其他配置方面，小米 10 至尊纪念版搭载骁龙 865 处理器，采用 LPDDR5 RAM + UFS 3.1 存储，并且还搭载了「首款量产」的石墨烯基离子电池，容量为 4500 mAh，支持 120W 有线快充和 50W 无线充电。

小米 10 至尊纪念版提供 8GB RAM、12GB RAM、16GB RAM，128GB ROM、256GB ROM、512GB ROM 的四种组合配置，起售价为 5299 元。同时宣布推出的 55W 立式风冷无线充电器售价 199 元，智能追踪式无线充 499 元，100W 车载充电器99 元。

小米的第二款超大杯是 Redmi K30 至尊纪念版。

Redmi K30 至尊纪念版基本沿袭了 K30 Pro 的外观设计，依旧采用了弹出式前置摄像头设计，正面是一块 6.67 英寸 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率。

内部配置上，Redmi K30 至尊纪念版搭载联发科天玑 1000+ 处理器，最高可选 8GB RAM + 512GB ROM 的存储组合，电池容量为 4500 mAh，并且支持 33W 有线快充。

Redmi K30 至尊纪念版后置四摄分别为 6400 万主摄、1300 万超广角镜头、500 万长焦镜头、200 万景深镜头。

Redmi K30 至尊纪念版起售价为 1999 元，顶配版售价 2699 元。

除了两款超大杯手机，小米还推出了小米透明电视。这是一款采用透明 OLED 面板的高端电视，通过像素级独立控光技术，使得影像宛若悬浮在空中，并且还内置一体式主机音响底座，支持杜比全景声，内部搭载了定制四核 A73 旗舰架构的定制芯片，售价 49999 元。

最后一款作为「One more thing.」发布的硬件产品是九号卡丁车 Pro 兰博基尼汽车定制版，将采用全球限量的发售方式，定位为 9999 元。

在发布三款「超大杯」设备和「One more thing.」之前，雷军还在今晚的十周年演讲中分享了几件与小米公司有关的趣事：

小米创办的第一年，小米花了 80% 的时间在招人。雷军透露他找的第一个人是当时在谷歌中国研究院任职的林斌，小米创办的第一年，他花了 80% 的时间在招人。印象最深的是一个人两个月聊十次以上，并表示「找人不是『三顾茅庐』，找人要『三十次顾茅庐』」；

雷军在创办小米的初期，提出了「专注、极致、口碑、快」的互联网方法论做 MIUI，并且把 100 名参加 MIUI 首个测试版的用户的名字放在了开机页面上；

2011 年 3 月，雷军、林斌、刘德三人顶着核辐射的恐慌，前往日本拜访夏普总部，最终用诚意打动了合作伙伴；

第一代小米 1 手机的定价是 1499 元，但由于成本所限，最终定位为 1999 元，在当时均价 700 多元的手机市场上，小米 1 最终卖出了 700 多万台的销量；

2013 年 7 月 31 日，第一代红米手机正式发布，最终卖出 4460 万台，有力带动了国内产业链的发展；

雷军和董明珠的「赌约」本来是有「剧本」的，原本双方赌的是一块钱，但董明珠在不甘示弱，表示要赌就赌 10 个亿，这就是所谓的「10 亿赌约」。

作为中国互联网企业中知名度较高的品牌，小米在过去几年来取得了不小的成就，最新发布的《财富》世界 500 强企业排行榜中，有 133 家中国公司（含港澳台）上榜，其中创立仅十年的小米排在了第 422 名。雷军也在演讲中表示，小米未来十年将以「重新创业」「互联网 + 制造」「行稳致远」作为三大发展策略，近期将公布更多关于这三大战略的细节。