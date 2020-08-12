暴雨将至！百度宣布北京员工今日可在家远程办公

IT之家8月12日消息 北京市气象台今日 6 时发布了最新预报，预计 12 日早晨开始出现降雨，主要降雨时段为 12 日中午到夜间，13 日早晨降雨逐渐减弱结束。

据IT之家网友反馈，昨日晚间，百度向北京办公区的员工发送通知称，8 月 12 日北京将有大到暴雨，为了通勤安全，响应政府倡议，北京办公区的员工如无特殊情况，可在家远程办公一天。

百度表示，北京各办公区会提前做好防汛工作，同时各项行政物业服务正常供应；班车在沿途线路无严重积水情况下正常运行，如有突发情况会第一时间通知；员工餐厅将根据到岗人数保留部分餐线正常提供早中晚三餐，取消夜宵供应。

以下为百度公告全文：

各位北京办公区同学：

据北京市防汛指挥部通知，8 月 12 日北京将有大到暴雨，为了大家的通勤安全，响应政府倡议，北京办公区的同学如无特殊情况，可在家远程办公一天，也请各位主管做好团队同学的安全提示和工作安排。

北京各办公区会提前做好防汛工作，同时各项行政物业服务正常供应；班车在沿途线路无严重积水情况下正常运行，如有突发情况会第一时间通知；员工餐厅将根据到岗人数保留部分餐线正常提供早中晚三餐，取消夜宵供应。

如有特殊情况需要来公司办公的同学，请务必注意出行安全，视雨情错峰出勤，如需要帮助，可随时与你的管理者和 HRBP 联系。

人力资源部、行政部