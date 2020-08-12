美股周二全线收跌：苹果跌 3%，哔哩哔哩下跌 1.61%

8 月 12 日消息，据外媒报道，美国时间周二，由于一些主要科技股临近尾盘跌势加剧，标准普尔 500 指数以下跌收盘，终结了此前连续 7 个交易日的上涨。

道琼斯工业平均指数收于 27686.91 点，下跌 104.53 点，跌幅 0.38%，盘中一度上涨超过 300 点。标准普尔 500 指数收于 3333.69 点，下跌 0.80%，为今年 7 月 23 日以来表现最糟糕的一天。当天早些时候，该指数一度上涨 0.6%。纳斯达克综合指数收于 10782.82 点，下跌 1.69%，已连续三个交易日下跌。

在美股周二交易中，科技龙头股普遍下跌，苹果股价收于 437.50 美元，下跌 2.97%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1480.32 美元，下跌 1.05%；亚马逊收于 3080.67 美元，下跌 2.14%；微软收于 203.38 美元，下跌 2.34%；Facebook 收于 256.13 美元，下跌 2.61%；甲骨文收于 54.27 美元，下跌 1.22%；IBM 收于 126.75 美元，下跌 0.28%；奈飞（Netflix）收于 466.93 美元，下跌 3.40%；特斯拉收于 1374.39 美元，下跌 3.11%；推特（Twitter）跌 0.43%，优步（Uber）跌 3.28%；Lyft 跌 1.29%。

美股中的芯片龙头股普遍下跌，台积电收于 77.94 美元，下跌 2.42%；英伟达收于 434.00 美元，下跌 2.82%；英特尔收于 48.19 美元，下跌 2.09%；博通收于 324.03 美元，下跌 1.02%；高通收于 108.83 美元，上涨 2.32%；德州仪器收于 136.04 美元，上涨 0.47%；AMD 收于 76.88 美元，下跌 6.52%；应用材料公司跌 1.20%；美光科技跌 2.83%。

在美国上市的主要中概股多数下跌，阿里巴巴收于 248.42 美元，上涨 0.12%；京东收于 61.18 美元，下跌 0.50%；拼多多收于 87.27 美元，下跌 0.30%；哔哩哔哩收于 40.34 美元，下跌 1.61%；好未来收于 74.89 美元，上涨 1.20%；爱奇艺收于 22.11 美元，下跌 1.73%；跟谁学收于 98.02 美元，上涨 1.51%；微博收于 35.10 美元，下跌 0.74%；新浪跌 0.48%；搜狐涨 1.09%；搜狗涨 0.00%；携程涨 0.92%；前程无忧跌 3.36%；汽车之家涨 0.39%；58 同城跌 0.05%；蔚来跌 8.59%；金山云跌 3.06%，理想汽车跌 2.56%。

在当天早些时候，标指和道指均走高。俄罗斯总统普京宣布，该国监管机构已经批准了世界上首款新冠疫苗。尽管人们对俄罗斯如此迅速开发出一款安全的新冠疫苗表示怀疑，但这一消息引发了投资者的乐观情绪。

美国强生公司一位高管还告诉媒体，如果该公司的候选新冠疫苗证明成功，明年可望生产 10 亿剂。

金融服务公司 LPL Financial 的股票策略师杰夫 · 布赫宾德（Jeff Buchbinder）在一份报告中表示：“市场期待未来更美好的日子。尽管尚不能确定它会什么时候到来，但股市正在表达信心：一种或多种疫苗的出现将最终结束疫情。”

上周末，投行高盛上调了对美国经济增长的预测，并预测到今年年底前美国将至少批准一种疫苗，在明年第二季度之前广泛接种该疫苗。

与此同时，旨在为疫情期间美国人提供支持的疫情刺激计划前途未卜，仍让投资者感到不安。

美国财政部长史蒂芬 · 姆努钦（Steven Mnuchin）周一表示，白宫对恢复与民主党人的新冠病毒援助谈判，以及开放更多救济金以达成妥协持开放态度。然而，美国参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）周二表示，与民主党人的谈判陷入僵局。

上周末，特朗普签署了四项行政命令，以延长一些新冠疫情期间的援助，包括提供额外失业救济、暂停征收工资税、推迟偿还学生贷款以及暂停租客遭驱逐等。