谷歌正在创建基于安卓系统的地震预警系统

谷歌正在创建一个基于安卓系统的全球性地震预警系统，该系统第一版本已于 8 月 11 日推出。如果在安卓手机上启用该系统，检测地震的算法通过手机中的加速度计收集数据，最终，该系统将会自动向可能受到地震影响的人发送警告。

据悉，谷歌正在分阶段推出该系统。首先，谷歌正在与美国地质调查局和加利福尼亚州紧急服务办公室合作，向该州的 Android 手机用户发送该机构的地震警报。这些地震警报由 ShakeAlert 系统生成，该系统使用传统地震仪生成数据。

谷歌安卓系统首席软件工程师 Marc Stogaitis 表示：“如果全球都有基于地震仪系统进行地震检测就太好了，但是，这实际上是不切实际的，由于地震仪系统非常昂贵，且必须定期维护，需要在一个地区中大量使用才能形成良好的地震预测系统，因而无法做到全球覆盖。”

因此，谷歌计划在第二、第三阶段由 Android 手机支持地震检测系统。在第二阶段，谷歌将根据从 Android 手机检测到的数据，在谷歌搜索地震中显示本地化结果。

最终，在系统准确性得到提升后，谷歌将积极推动会向居住在没有地震仪警报系统地区的人们发出地震警告。

Stogaitis 进一步解释称，为此收集的信息是从用户那里收集的脱敏数据，并且谷歌只需 “粗略”的位置信息即可进行地震检测，地震探测系统也是选择性开启的服务。

具体基于安卓系统的地震警报系统的工作原理为：

通过智能手机带有的加速度计，可以检测到地震波中的 P 波和 S 波，P 波是地震中最快产生的信号，S 波（次级波）则较慢，但危害更大，因而可以通过检测 P 波为 S 波的到来做准备。 安卓系统通过对来自数千部手机的数据进行汇总，使用贝叶斯过滤器和其他算法将这些数据转换为足够准确的地震数据，从而定位震中、确定地震强度，并发出地震预警。

不过，这一系统仍有一定局限性——无法在地震发生之前警告所有用户。最接近地震震中的用户难以及时得到警告，因为这一系统并不能提前预测地震，而只是在地震发生后快速定位震中并确定地震强度，并发出警报。

谷歌将通过 Google Mobile Services 推出这项服务，这意味国外用户可以通过系统更新进行使用，国内用户由于禁令，尚且无法使用这项服务。

目前，谷歌已经开始使用现有的地震仪网络在加利福尼亚州提供地震警报，至于基于 Android 手机汇总数据的地震警报系统，还未推出。谷歌表示，“如果一个地区已有地震检测和预警系统，我们会首选使用该系统，而不是基于 Android 手机自身系统进行地震警报。”