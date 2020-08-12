5G 云游戏站上行业风口，腾讯、网易等厂商再掀争夺战

日前，2020 年第 18 届中国国际数字娱乐产业大会（ChinaJoy）落幕，总计参展企业约 400 家，线上 “云展览”共触达 6 亿多用户。其中，新设立的 5G 云游戏主题展区作为本届 ChinaJoy 的特色吸引了众人关注。

实际上，随着 5G 技术的不断发展，游戏产业便首当其冲成为了 5G 应用的王牌。而 5G 云游戏正日益受到业界关注，成为国内游戏厂商的下一追逐点，同时助力游戏业回暖。

业内人士指出，在游戏业经历一段蛰伏期后，腾讯、网易等游戏厂商围绕着云游戏的争夺赛即将开始，行业玩家要如何应对新的竞争形势，行业格局又将如何改变都值得持续观察。

历经增速放缓、版号稀缺后，游戏业正逐步回暖

2015 年以来，受人口红利结束、版号审批延缓等影响，国内游戏市场销售收入增速便出现大幅下滑。根据伽马数据发布的《2019 中国游戏产业年度报告》，2019 年中国游戏市场实际销售收入 2330.2 亿元，增速为 8.7%，较上年涨 3.4 个百分点，不过依旧处于历史低位。

与此同时，游戏用户规模的增长也较为疲软。数据显示，2019 年中国游戏用户规模达 6.4 亿人，同比增 2.5%；而今年 1-6 月，游戏用户规模同比仅增长 1.97%，几乎处于增长停滞的状态。

对游戏企业而言，更为严峻的挑战来自于版号资源缺失。彼时，游戏版号一度停发，腾讯、网易等大厂尚且能凭借相对较为深厚的资源和基础维持运营，而不少中小型游戏企业却被迫陷入经营困难的境地，直接加速了行业洗牌及格局重塑的进程。

2019 年游戏业迎来转折，游戏版号的重启相当于给整个行业打了一针 “强心剂”。据记者统计，截至七月底，已有 779 款游戏获得了版号。

同时，行业新入局者不断涌现，行业竞争开始加剧。天眼查专业版数据显示，我国目前共有超 25 万家企业名称、经营范围或品牌名称含 “游戏”，且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的游戏相关企业。以工商登记为准，今年上半年新增游戏企业超 2.2 万家。

此外，拉勾大数据研究院调查显示，游戏行业人才招聘市场 2020 年 1-7 月人才需求量同比增长 12%，在招需求量前五的岗位分别为原画美术特效师、运营、移动前端开发、后端开发和游戏策划。高薪岗位多集中在拥有 6 年以上从业经验的高端产品及技术岗。

这似乎让整个游戏业焕发新生，行业开始有逐步回暖的迹象。《2020 年 1-6 月中国游戏产业报告》显示，今年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到 1394.93 亿元，同比增长 22.34%，增速较上年同期有大幅增长。

不过，值得一提的是，在精品化的要求下，游戏版号资源仍然稀缺。某上市游戏公司的相关负责人对记者直言，版号问题仍然是 “让人掉发”。

中宣部出版局副局长冯士新也指出，目前已发放的游戏版号数量基本满足了行业需求，但今年上半年发现了近百款存在违规行为的游戏，涉及套取版号、扒皮套皮、非法运营、擅自更改上线内容等问题，已责成属地部门对相关单位作了严肃处理。下半年将进一步加强市场监管。

5G 云游戏成厂商布局重点，新一轮争夺战即将打响

在游戏业重新回暖之际，业内出现了对行业趋势的多种讨论。其中，5G 云游戏几乎是业内统一的趋势判断。中国音数协游戏工委主任委员张毅君就表示，游戏业值得关注的看点包括：一是各企业明确定位精品策略，追求品质绿色健康；二是云游戏渐成新热点，新技术赋能新业态。

今年的 ChinaJoy 首次专设了云游戏专区，让 “云游戏”成为今年的一大热点，而这也被多个游戏大厂负责人频频提及。

金山云游戏云事业部副总经理黄康表示，云游戏时代已经到来。短期内，成本是云游戏的主要痛点，想要真正突破爆发，未来云游戏的核心还是在于原生云游戏。

腾讯云云游戏产品负责人黎国龙认为，未来云游戏的三个趋势 “游戏云化、IaaS 层场景定制化、场景无缝化”正在落地。

前述报告显示，随着 5G 的逐渐普及和硬件设施的改善，云游戏市场已经形成了一定的收入规模，收入占比 0.5%。

界面新闻研究部发布的中国云游戏行业前瞻报告则显示，预计到 2026 年，5G 在中国全面建成时，云游戏在游戏市场的渗透率将达到 50%，中国云游戏市场的规模届时将接近 3000 亿元。2021 年将成为云游戏普及元年，云游戏渗透率有望达到 5%。

这在无形中已吸引了众多企业布局。根据伽马数据发布的《2020 年云游戏产业调查报告》，头部游戏企业多数会选择大件 C 端平台，借助方案提供商的技术职称构筑自身云游戏平台，而中小游戏企业则更多将游戏内容入驻其他主力平台，内容受流量资源驱动，这有望形成新的游戏分发格局。

据记者不完全统计，腾讯、网易、盛趣游戏、西山居、三七互娱等多个游戏厂商，甚至运营商中国移动都推出了云游戏平台，包括腾讯即玩、START、GameMatrix、网易云游戏、叨鱼、西山居云游戏、三七互娱云游戏平台、咪咕快游等。

至于企业的具体举动，三七互娱方面对记者表示，现阶段，云游戏无疑是该公司的重点项目，目前主要专注于云游戏平台的开发工作，其次是游戏云版本的制作，在公司有专门的技术团队运维统筹。未来，公司会设置专门的云游戏研发、运营、推广及客服团队，不排除会开放自有的云游戏平台，接入第三方的游戏。

游族网络方面也对记者表示，现阶段公司与华为云就云游戏展开深度合作，并推出基于华为云鲲鹏云游戏搭建的云游戏平台。后续将联合更多厂商，以提供多元化的产品和创新的游戏体验。

毫无疑问，5G 时代，游戏产业将迎来新的发展局面，云游戏的发展也将为产业带来更多活力，新一轮云游戏市场之争即将打响，届时游戏业将走向何处值得期待。