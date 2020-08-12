苹果 iPhone 12 系列爆料汇总：四款机型，全新设计

感觉 iPhone 11 系列才刚发布不久，iPhone 12 系列就早早地传出各种爆料。

目前基本可以确定的是，今年的新 iPhone 将从往年的「三机型」扩展到「四机型」，包括 5.4 英寸和 6.1 英寸的 iPhone 12 基础款，以及 6.1 英寸和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro 款，其中前两款或将采用 iPhone 12 和 iPhone 12 Max 的命名，后两款则可能取名 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

两款 6.1 英寸的 iPhone 12 可视为 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的迭代款，6.7 英寸 iPhone 12 则是 iPhone 11 Pro Max 的升级款。

更妙的是，苹果今年新增了一 5.4 英寸的型号，从泄漏的 CAD 设计图和机模对比来看，这款 iPhone 12 的体积将接近于 iPhone 8 的三围，稍微比第一代 iPhone SE 大一些。

这个体积控制对于那些向往单手操作的用户十分友好，想想 iPhone 8 的体积搭配上 5.4 英寸全面屏的大屏幕（相较于 4.7 英寸而言），单手握持将会毫无压力，另一种程度上也可以将其理解为「全面屏版 iPhone SE」。

你可以在你的全面屏 iPhone 上打开下面对应照片，提前体验 5.4 英寸「iPhone 12」的上手效果：

▲ iPhone XS Max / 11 Pro Max（左）

▲ iPhone XS Max / 11 Pro Max（右）

▲ iPhone X / XS / 11 Pro（左）

▲ iPhone X / XS / 11 Pro（右）

▲ iPhone XR / 11（左）

▲ iPhone XR / 11（右）

另外一个可以确定的是，今年的 iPhone 12 系列将弃用从 iPhone 6 开始采用的圆角中框设计，重新回到 iPhone 4 和 iPhone 5 系列的直角中框设计，整体造型将接近于 iPad Pro 的风格，其中 iPhone 12 基础款将采用铝制直角中框 + 玻璃后盖，iPhone 12 Pro 系列将沿用不锈钢直角中框 + 玻璃后盖。

用惯了六年的圆润 iPhone 之后，再回到棱角分明的手感，到时可能还要点时间适应。不过在那些「套壳党」面前，这些可能都不是事儿。

今年的 iPhone 12 系列在屏幕方面也会有所不同，产业分析师郭明錤此前表示今年四款 iPhone 都将搭载 OLED 屏幕，但苹果仍然会通过屏幕素质来区分基础款和 Pro 款，而传闻最多的便是两款 Pro 款会用上 iPad Pro 的 120Hz ProMotion 自适应刷新率技术。

高刷新率屏幕目前已经成为市面上手机的卖点之一，这项技术能够为手机带来更加流畅的显示效果和更加跟手的操作体验，但缺点就是耗电高，长时间开启的话会导致续航尿崩。所以目前市面上的 Android 厂商会加入自适应模式，手机系统根据显示和操作页面自动开关高刷新率，在一定程度上降低续航焦虑。

至于 iPhone 12 系列能不能用上这项技术，目前还难以确定。外界传闻苹果对这项技术持保守态度，一方面担心手机续航会因此开倒车，另一方面苹果内部似乎没有打算为 ProMotion 打造一个可视化的设置开关，这个功能如果试装的话，将和 iPad Pro 一样不能关闭，所以存在一定的不确定性。

从韩国工业技术实验室曝光的资料来看，今年四款 iPhone 12 的电池容量分别如下：

5.4 英寸 iPhone 12：2227 mAh（比 iPhone SE2 多约 400mAh）

6.1 英寸 iPhone 12 Max：2775 mAh（比 iPhone 11 少约 400mAh）

6.1 英寸 iPhone 12 Pro：2775 mAh（比 iPhone 11 Pro 少约 300mAh）

6.7 英寸 iPhone 12 Pro Max：3697 mAh（与 iPhone 11 Pro Max 相当）

苹果去年通过增加电池容量和优化 A13 的功耗和能效表现，一举将 iPhone 的续航短板给拔高了，iPhone 11 Pro Max 更是成为有史以来电池续航最长的 iPhone。但从目前曝光的资料来看，iPhone 12 部分型号的电池容量甚至出现了倒退，这也进一步加剧了 ProMotion 高刷新率屏幕的不确定性。

知名爆料主 Jon Prosser 曾经爆料称：「苹果内部对于 ProMotion 高刷新率的两个选择是’完全有’或’完全没有’，不考虑开关功能或者折中的 90Hz 选项。」

所以看来苹果内部确实认真考虑过了 iPhone 12 加入 ProMotion 高刷新率的可能性，甚至可能在某部原型机上这项功能已经准备就绪。至于会不会像去年 iPhone 11 系列的反向充电功能一样，在正式发布之前撤下，可能要等到临近发布或者正式发布才会揭晓。

iPhone 12 系列的另一个悬念还在于「刘海」。

两年前的那台满载黑科技的 iPhone X 以开启 iPhone 下一个十年的角色登场，也瞧瞧地为 iPhone 束起了「刘海」。去年的 iPhone 11 系列没能等来「窄刘海」，今年的 iPhone 12 系列或许会是转机。

从知名爆料主 Jon Prosser 在今年四月份曝光的一张设计示意图来看，iPhone 12 似乎会拥有更窄的刘海。为了获得更紧凑的空间排布，经过重新设计的硬件布局使原深感相机的环境光和距离传感器位于更中心的位置，iPhone 扬声器则位于手机的边框上方，而不是位于手机的边框之间。

曾经多次准确爆料苹果新品信息的博主 L0vetodream 也表示今年的 iPhone 12 会采用窄刘海设计。

苹果不会在短期内推出无刘海的真全面屏 iPhone，而缩窄面积作为去刘海化的第一步值得期待，毕竟如果成真的话，未来两三年内大概率会继续沿用这个模具。

最后是摄像头。不出意外的话，两款 iPhone 12 Pro 都将搭载 LiDAR 激光雷达传感器，和广角 / 长角 / 超广角三摄组成新的镜头配置（也有传闻称只有 iPhone 12 Pro Max 搭载 LiDAR 传感器，但我觉得可能性不高）。

▲ iPhone 12 Pro 后置四摄排列设想之一

▲ iPhone 12 Pro 后置四摄排列设想之二

这枚激光雷达传感器的威力我们已经在 iPad Pro 2020 上领教过了，相比 FaceID 的红外矩阵，LiDAR 投射出的红外采集点能够覆盖的面积更大，距离也更远，适合一些面积更大的三维空间测距工作，也被视为未来 AR 功能的「眼睛」。

而且根据郭明錤的爆料，今年的 iPhone 12 Pro Max 还可能引进新的防抖技术 Sensor Shift。

相比目前 iPhone 所使用的基于镜头移动的光学防抖，Sensor Shift 能够调动位于 CMOS 图像传感器底部的相关组件，在 X/Y 方向上快速、精确地移动图像传感器，补偿用户在拍照时运动造成图像模糊的抖动，实现更佳的防抖效果。

▲ iPhone 6 Plus 开始引入的 OIS 光学防抖

这项技术已经在许多专业相机上被采用，而且还被开发出了防抖以外的新功能，许多专业相机上所搭载的「摇摇乐」就是利用 CMOS 位移的多帧拍摄来合成一张高像素照片。而 iPhone 12 Pro Max 有没有可能用上这项技术也值得期待。

最后总结一下目前关于 iPhone 12 系列的一些较为靠谱的爆料，看看哪项新特性能打动你（的钱包）：

▎iPhone 12：

屏幕：5.4 英寸 OLED

机身：铝制直角中框 + 玻璃后盖

摄像头：广角 + 超广角

内存：4GB RAM

处理器：A14 仿生

电池容量：2227 mAh

支持磁吸无线充电

支持 5G

▎iPhone 12 Max：

屏幕：6.1 英寸 OLED

机身：铝制直角中框 + 玻璃后盖

摄像头：广角 + 超广角

内存：4GB RAM

处理器：A14 仿生

电池容量：2775 mAh

支持磁吸无线充电

支持 5G

▎iPhone 12 Pro：

屏幕：6.1 英寸 OLED，或支持 ProMotion 高刷技术

机身：不锈钢直角中框 + 磨砂玻璃后盖

摄像头：广角 + 超广角 + 长焦 + LiDAR 传感器

内存：6GB RAM

处理器：A14 仿生

电池容量：2775 mAh

支持磁吸无线充电

支持 5G

▎iPhone 12 Pro Max：

屏幕：6.7 英寸 OLED，或支持 ProMotion 高刷技术

机身：不锈钢直角中框 + 磨砂玻璃后盖

摄像头：广角 + 超广角 + 长焦 + LiDAR 传感器，或支持 Sensor Shift 防抖技术

内存：6GB RAM

处理器：A14 仿生

电池容量：3697 mAh

支持磁吸无线充电

支持 5G

对苹果而言，今年 iPhone 12 系列的重要性不言而喻。六年前的 iPhone 6 正是抓住了通讯技术更新换代的时机，加上高辨识度的新设计和首款大屏 iPhone 的共同作用，一举成为历史销量最高的 iPhone 系列（2.5 亿台）。

由于全球手机市场已经趋于饱和，iPhone 12 系列虽然很难重现 iPhone 6 的销量奇迹，但依靠通讯技术的迭代仍然有可能拉动一大部分人换新机的需求，这也是苹果需要极力守住的「钉子户」群体，他们在等待一款能再一次真正打动他们钱包的 iPhone。