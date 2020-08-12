华为 Mate X2 渲染图曝光：全新内折叠设计，或支持笔记本电脑模式

自全面屏概念提出以来，各大手机厂商都开始加紧在屏幕形态上寻求新的突破，而折叠屏技术就是近年来被不少厂商所孜孜追求的新目标，包括三星、华为等手机巨头都在不断努力地迭代自己新的折叠屏手机。继日前三星推出了第二代折叠屏手机 Galaxy Z Flip 5G 候，近日华为的第二代折叠屏手机 Mate X2 也开始得到不少曝光，近日更有外媒进一步晒出了该机的彩色外观渲染图。

据外媒 huaweicentral 最新发布的消息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的华为 Mate X2 折叠屏手机将配备一块 8 英寸的可折叠显示屏，且将放弃此前的外翻式折叠屏设计，转而采用书本式的内折叠柔性屏方案，同时仍然保留了前作 Mate X/Xs 上的中柱设计，用于堆叠摄像头器件等，而且中柱的下方还有专门的一小条屏幕，可用于显示时间、天气等辅助信息。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的华为 Mate X2 将采用与 Mate X 和 Xs 相同的 8 英寸可折叠显示屏，并将支持笔记本电脑模式，可能支持分屏功能，使用户可以在顶部书写，在底部使用键盘。至于硬件方面，由于全新的麒麟 9000 系芯片由于美国禁令而导致台积电断供，因此其能否有库存用于华为 Mate X2 将是一个很大的问题。此外，该机的相机将升级为前置双摄和后置四摄相机模组。

据悉，余承东表示全新的华为 Mate 40 系列定于 9 月发布，按照以往惯例新一代的华为 Mate X2 折叠屏手机也将有望同台亮相，但今年或许将有变数，原因自然是因为华为今年来遭受的 “天灾”和 “人祸”实在太多了，无疑是最主要的项目的华为 Mate 40 系列必然占据了比以往更多的精力，因此华为 Mate X2 很可能要往后推。更多详细信息，我们还是拭目以待吧。