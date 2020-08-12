消息称贝壳集团 IPO 指导价定在每股 20 美元，将筹资 21.2 亿美元

8 月 12 日讯，据彭博社报道，知情人士透露，腾讯和软银集团支持的中国网络房地产平台贝壳集团，告诉潜在投资者它计划将美国 IPO 价格定在每股 20 美元，高于指导区间。





报道称，以每股 20 美元的价格，贝壳集团将筹集 21.2 亿美元，这是自 2018 年 3 月爱奇艺在美国上市以来，中国公司在美国最大规模的 IPO。此前，贝壳集团在发售 1.06 亿股美国存托股份，推介区间每股 17-19 美元。

此前 7 月 24 日晚，贝壳集团正式向美国证监会提交 IPO 文件，股票代码为 BEKE，承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本等。

最新招股书显示，2019 年，贝壳集团总交易额（GTV）为 2.128 万亿元人民币（约合 3005 亿美元），促进了超过 220 万笔住房交易，是中国最大的住房交易和服务平台。2020 年上半年，贝壳集团 GTV 达成了 1.33 万亿元，同比增长 49.4%。

2017 年—2019 年，贝壳集团营收分别为 255 亿元、286 亿元、460 亿元，净亏损分别为 5.38 亿元、4.28 亿元、21.80 亿元。2020 年上半年，贝壳集团营收 272.6 亿元，同比增长 39%；净利润为 16.1 亿元，同比增长 188.6%。

其中，贝壳集团 2020 年第二季度营收为 201.4 亿元，同比增长 76%，环比增长 183%；2020 年第二季度净利润为 28.39 亿元，同比增长 626%，上一季度为亏损 12.3 亿元。

股权结构方面，在贝壳集团上市之前，其创始人、董事长左晖拥有贝壳 547,348,915 股 A 类普通股和 885,301,280 股 B 类普通股，占股 46.8%；贝壳 CEO 彭永东拥有 110,116,275 股 A 类普通股，占股 3.6%；腾讯旗下实体拥有 376,315,795 股 A 类普通股，占股 12.3%；软银愿景基金旗下 SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd 公司拥有 313,596,495 股普通股，占股 10.2%。

资料显示，贝壳集团旗下拥有贝壳、链家两大平台。截至 2020 年 6 月 30 日，贝壳集团在中国 103 个城市拥有 260 多个房地产经纪品牌，4.2 万多家以社区为中心的门店，以及 45.6 万多名代理。