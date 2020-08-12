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微软 Win10 20H2 Beta 预览版 19042.450 推送

2020/8/12 15:28:18 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家8月12日消息 微软今天面向 Beta 频道向 Insiders 发布 Windows 10 20H2 Build 19042.450（KB4566782）更新。这是一个小更新，包含小的错误修复和安全更新。

下面是 Windows 10 Build 19042.450 新内容：

  • 修复了通用 Windows 平台 (UWP)应用程序中的一个问题，当应用程序不具备企业认证功能时，允许单点登录认证。随着 CVE-2020-1509 的发布，UWP 应用程序可能会开始提示用户获取凭证。

  • 对 Microsoft 脚本引擎，Internet Explorer，Windows 图形，Microsoft 图形组件，Windows 内核，Windows 输入和合成，Windows Media，Windows Shell，Windows Wallet Service，Microsoft Edge 经典版，Windows Cloud Infrastructure，Windows 身份验证，Windows AI Platform，Windows 基础知识 ，Windows 存储和文件系统，Windows 更新堆栈，Windows 文件服务器和群集，Windows 混合存储服务，Windows App 平台和框架，Microsoft JET 数据库引擎以及 Windows SQL 组件进行安全更新。

IT之家此前报道，在Windows 10 20H2系统中，微软将带来全新开始菜单，Windows Update简化升级和新的Edge浏览器

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关键词：Windows 10微软

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