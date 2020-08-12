外媒：Wi-Fi 6 尚未大面积采用，Wi-Fi 7 已提上日程

IT之家8月12日消息 据外媒 TheRegister 今日报道，IEEE 802.11 项目下个月将迎来它的 30 岁生日。

来自诺基亚贝尔实验室和庞培法布拉大学的几位专家于本月 6 日发表了一份关于 IEEE 802.11be（Wi-Fi 7）的论文，对 Wi-Fi 7 的规划进行了重新审视。

▲ 图截于论文，下同

Adrian Garcia-Rodriguez, David Lopez-Perez, Lorenzo Galati-Giordano, Giovanni Geraci 多位教授联合发表了此论文。他们表示，在最坏情况下，WIFI 7 的延迟减少了近九成。他们将 WIFI 7 看作食物和水，并将其喻为不可或缺的生活必需品。

按照 IEEE 规划，Wi-Fi 7 标准 1.0 草案将于 2021 年 5 月正式发布，但目前 WIFI 6 尚未大面积商用；草案 2.0 版本将定于 2022 年 3 月完成，3.0 版本则定在 2022 年 11 月，4.0 版本定在 2023 年 11 月，最终正式版标准将在 2024 年完成。

而在 5 月发表的一篇论文显示，由于物理网络层的改进，WIFI 7 的速度（带宽）可能会比 Wi-Fi 6 快四倍。该计划是将 MI-MIMO 中的带宽（至 320 MHz）和数量都加倍，这会将标称吞吐量乘以四倍。

借助加倍的 320MHz 频宽、MI-MIMO 数量加倍以及 4K-QAM 调制等，Wi-Fi7 的理论带宽最大值将能达到 46Gbps。

IT之家了解到，WIFI 6 的最终标准在 2019 年 9 月 16 日正式发布，其允许与多达 8 个设备通信，最高速率可达 9.6Gbps。