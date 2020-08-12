印度全国贸易商联合会寻求禁止华为中兴参与部署 5G 网络业务

8 月 12 日消息，据外媒报道，印度全国贸易商联合会 (CAIT)致信印度通信和信息产业部长拉维 · 尚卡尔 · 普拉萨德，寻求禁止中国科技公司华为和中兴在印参与部署 5G 网络业务。

印度《经济时报》12 日转引印度 - 亚洲新闻社报道称，CAIT在信中声称，“应当禁止中国的华为和中兴公司参与印度 5G 网络部署。此外，在 5G 网络部署过程中，还应敦促任何（印度）公司都应禁用华为和中兴的技术和设备。”

该贸易商团体还列举英国禁用华为设备的例子，并宣称有关举措将在印度发挥 “至关重要的”作用。

报道说，目前，一个政府小组已经在研究是否该允许上述两家中国企业参与印度 5G 网络部署。且据知情人士透露，该小组建议不允许这两家中国公司参与部署。

包括印度《国家先驱报》在内的多家印媒介绍称，从零售到科技领域，在反对中企以任何形式参与到印度市场的过程中，该贸易商团体一直处在抗议的最前列。

据路透社报道，今年 6 月，代表约 7000 万家贸易商的 CAIT还要求印度政府和地方各邦政府支持抵制中国商品，取消给予中国企业的政府合约。

自中印边境冲突以来，印度打压中国企业的动作一直不断。6 月，印度政府声称出于 “安全”考虑，禁止包括 TikTok、微信、微博在内的 59 款中国应用，认为这些应用从事的活动有损印度主权、国防、国家安全和公共秩序。