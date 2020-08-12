爱立信宣布全球达成 100 份 5G 商用合同

爱立信官网信息显示，该公司已经达成第 100 份 5G 商用合作协议或合同，从而实现了一座重要的 5G 里程碑。这一数字包含 58 份公开宣布的合同，以及横跨五大洲的 56 个 5G 现网网络。

通过 8 月 12 日宣布与斯洛文尼亚电信（Telekom Slovenije）达成 5G 合作协议，爱立信实现了这一里程碑。从 5G 研发初期，爱立信就一直与主要服务提供商合作伙伴们在进行合作。该公司于 2014 年发布了首个公开的 5G 合作协议。

最初是技术参与和谅解备忘录（MoU）合作伙伴关系，之后是 5G NR 技术测试和实验。随后是商用交易和网络发布公告。首个现网商用发布是在 2018 年宣布的。

爱立信的合同涵盖无线接入网（RAN）和核心网部署，这些合同由 Ericsson Radio System 和 Ericsson Cloud Core 网络产品组合的产品和解决方案支持。

爱立信的 5G 部署包含 5G NSA、5G SA 和爱立信频谱共享技术。它们还包括爱立信双模 5G 核心网的云原生能力。

爱立信已经在不同的城市、郊区和农村环境中部署了高、中、低频段的 5G 网络，以支持增强的移动宽带和固定无线接入业务案例。

爱立信总裁兼首席执行官 Börje Ekholm 表示：“客户需求从一开始就一直是爱立信 5G 技术发展和演进的核心。我们为这一承诺推动全球 100 家通信服务提供商选择我们的技术来实现其 5G 成功抱负感到自豪。我们将继续以客户为中心，帮助他们将 5G 作为一个关键国家基础设施的益处交付给其客户、行业、社会和国家。”

爱立信还与服务合作商、大学、技术院所和工业合作伙伴一起合作，开发和打造了 5G 商业和消费者用例。这些用例包括工厂自动化、智能办公室、远程手术和其他企业及工业 4.0 应用。