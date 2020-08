IT之家 8 月 12 日消息 7 月 30 日,小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军发布了在 B 站的首条视频,正式宣布入驻 B 站。截至 8 月 12 日发稿时,雷军在 B 站的粉丝已经超过了 100 万。

目前,雷军在 B 站发布了 5 个视频,首个视频观看量已经达到了 480 万。

雷军在 B 站上的 “成名曲”Are You OK 观看量已经超过了 3000 万。IT之家曾报道,B站CEO陈睿之前透露,大家很熟悉的雷军“Are You OK”鬼畜视频的作者当时还是一个高中生。