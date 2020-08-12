不只是开发者，微软谷歌也在苹果这里碰壁了

美国当地时间 8 月 9 日，苹果拒绝在 iOS App Store 上架微软的云游戏平台 xCloud。理由是 xCloud 这样的「游戏平台」包含了各种不同的游戏，且会不断更新，这令苹果无法对 App 内的游戏内容进行审核、分级。

不只是微软，包括谷歌 Stadia，英伟达的 GeForce Now 在内的多个云游戏平台，目前都暂未登陆 iOS。FB 的游戏平台 Facebook Gaming 则是在彻底去除了「玩游戏」功能之后才被允许上架。

云游戏 vs 原生游戏

刚刚起步的云游戏，挑战了苹果产品的核心体验。

多年以来，苹果一直试图在 iOS 上打造「更高质量」的游戏体验。特别是在 iPhone 赢得市场认可之后，市面上几乎所有手机游戏，都开始以 iPhone 为硬件标杆进行开发。它们在 iPhone、iPad 上运行的画质和流畅度也一般是最好的。

但云游戏不一样，云游戏的程序运行在云端服务器上，手机只不过是「收发指令」和「显示画面」的介质。理论上，云游戏能以同等画质在任何设备上流畅运行，无论电脑、手机还是电视，无论安卓还是 iOS。如果未来云游戏成为市场主流，iOS 设备在游戏体验上的优势将不复存在。

苹果在 iOS 开发规范中对云游戏做出了明确的限制。在 App Store 规范的 4.2.7 章节，苹果明确规定上架 iOS 的「远程游戏」App，只能连接到本地网络设备，比如你家里的电脑或 PS4，而不能连接到服务器的云游戏。苹果不允许 iOS 上出现一种「纯粹的云 app 客户端」。

所以 Steam 和索尼的「远程游戏」app Steamlink、PS4 Remote Play 都顺利登陆 iOS，谷歌 Stadia、微软 xCloud、英伟达 GeForce Now 等云游戏平台却都遭到了苹果的拒绝。

在试图正式上架 App Store 之前，微软已经通过 iOS 软件测试平台 Testflight 上对 xCloud 进行了长期的测试，也与苹果就相关问题进行了沟通。但在持续遭拒之后，微软决定将矛盾公开。

在一份公开声明中，微软表示：「在众多操作系统平台开发商中，只有苹果拒绝让用户体验云游戏。且苹果一直对游戏开发者有区别对待，如果不是游戏 App，类似的审核不会这么严格。」

针对这一事件，苹果向 Business Insider 回应称：「一款游戏服务想要上架 App Store 的关键在于要将其中每一个游戏单独提交审核，并进行分级。」

这样的规则的确是在针对游戏。毕竟包括 Netflix 和 Spotify 在内的电影、音乐、图书服务都能上架 App Store，苹果不会审核它们提供的每一部电影、每一首歌。

对此，苹果表示，「不同于其他内容。游戏有着高度的交互性。用户能否在 App Store 中搜索到它、能否使用苹果的 App 内购功能进行消费，能否出现在 App Store 榜单上，都是 App Store 体验的重要组成部分。」

早在微软之前，Facebook 已经在这个问题上摔了跟头。

Facebook 最早构想的 Facebook Gaming 不只是一个游戏直播社区，还是一个聚合了多款小游戏的平台。这显然也违反了苹果的规定。尽管 Facebook 给出了这个 App 在安卓上的用户使用数据，表示 95% 的用户用它主要是看直播。但这并没有改变苹果的立场。

最后，Facebook 被迫「阉割」了整个小游戏功能，才让 Facebook Gaming 成功上架 App Store。

现在上架 App Store 的 Facebook Gaming 应用是阉割版，完全没有游戏功能 | Facebook

发行权的归属

大部分人不会把苹果看作一个「游戏公司」，但它实际上已经是全球游戏行业最重要的组成部分之一。

App Store 的机制决定了苹果是所有 iOS 游戏的最终发行商，可以从中抽取 30% 的销售收入。据 VentureBeat 的分析数据，2019 年整个 iOS App Store 的游戏收入高达 335 亿，占整个手机游戏市场的半壁江山。

仅靠 App Store 游戏这一块的抽成，苹果每年的收入就在百亿级别，相当于任天堂软硬件销售收入的总和。

如果 xCloud 登陆 iOS，虽然苹果仍可以针对那些在手机上订阅云游戏服务的交易进行抽成，和 Netflix、Spotify 采用一样的逻辑。但大部分玩家可能早已在 Xbox 或网站上订阅、游玩过 xCloud，只是继续在 iPhone 上玩而已。xCloud 和 Netflix、Spotify 最根本的区别在于，它是一个发源于 PC、主机的服务，而不是发源于 iOS。苹果并没有先发优势。

去年，苹果推出了 Apple Arcade，采用订阅制收费，价格为 5 美元。苹果在 App Store 里为 Apple Arcade 提供了一个单独的标签页，希望通过高质量、无内购的游戏，进一步强化 iOS 的游戏体验，也将游戏的发行权进一步牢牢攥在自己手中。

这是苹果和微软最直接的业务矛盾。同样是游戏订阅服务，Apple Arcade 提供的是小规模制作的手游，只能在 iOS 设备上运行，xCloud 提供的却是主流游戏大作，能跨平台运行。尽管现在因为网络环境的限制，云游戏的体验还不尽如人意，但未来的大门正在缓缓打开。

微软刚刚将旗下的游戏订阅服务 Xbox Game Pass 更名为 Game Pass，去掉了 Xbox。其意图已经非常明显，就是要利用微软在主机游戏行业几十年积累的经验，通过云游戏等新技术，将游戏的体验带到各个硬件平台上。这些游戏的发行权和其中的利益，自然也掌握在了微软手中。



有观点认为，因为 iPhone 和 iPad 在北美市场的主导地位，如果 Stadia 和 xCloud 等云游戏服务无法登陆 iOS，未来的发展可能困难重重。但目前云游戏还处于起步阶段，传统主机玩家对云游戏也还大多处于「试水」的阶段。未来如果玩家对云游戏的接受度不断升高，苹果面临的压力也会越来越大，毕竟这些云游戏平台都已在安卓上线。

与此同时，App Store 的垄断问题也在日益升温。两个月前，苹果拒绝上架邮件客户端 Hey，引发了舆论的轩然大波。不久之后，苹果在 WWDC 上公开了针对 App Store 审核不通过问题的上诉程序。但 Facebook 表示，曾通过该程序提交了关于云游戏相关条款的申诉，但并没有得到苹果的回应。

两周前，美国国会召开了一场关于科技巨头垄断问题的听证会。会上议员围绕苹果 App Store 垄断地位和 30% 抽成的问题提出了质疑，库克表示：「在 App Store 之外还有其他应用商店，比如三星、LG、华为都在各自的智能手机业务之上建立了应用商店。」



十二年前，乔布斯带来了革新性的 App Store，当他宣布苹果只抽成 30% 的时候，台下的开发者是欢呼的。如今遭遇不管是部分开发者或者像微软、谷歌这些大公司的「声讨」，可能是因为苹果没有动态思考与开发者、第三方公司的关系，一成不变地守着既有规则。

苹果在 App Store 政策上面对的各种问题如此庞杂、微妙，游戏又是苹果生态中增长迅速的业务，想要从苹果嘴里「夺食」，恐怕会难上加难。

只不过随着软件服务收入成为苹果的第二大收入来源，苹果必须更加谨慎，才能保证自己不越过「解放」的界限，变为一个「独裁的反动者」。