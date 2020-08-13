Chrome 下载慢如蜗牛？用这个提速秘籍大翻身

Chrome 是当前性能最高的浏览器之一，但在下载速度方面，Chrome 可一点都不快。当前 Chrome 的下载仍是单线程机制，速度非常慢。对此，大家不得不使用第三方的下载工具，例如迅雷、IDM 等支持多线程下载的下载软件，来提高下载速度。

Chrome 的下载速度有时候很令人抓狂

第三方工具并非不好，但用起来使用没有自带功能来得舒畅。怎么才能提升 Chrome 的下载速度？其实在 Chrome 中就有一个隐藏秘籍，一起来看看吧。

首先，开启 Chrome 的实验功能页面。在地址栏中输入以下字段：

Chrome://flags

然后按下回车键，就可以看到 Chrome 的实验功能了。在搜索栏中搜索 “downloading”，可以看到一个 “Parallet download”的选项，这是多线程下载的意思。这个选项默认是处于 “Default”档位关闭的，将它改成 “enable”，就可以开启 Chrome 的多线程下载支持了。

找到 Parallel downloading

将其开启

和默认的单线程下载相比，多线程可以同时对资源建立多个连接，发起多个下载请求。传输通道增加后，下载速度自然就会更快。

当然，这个方法改变的只是 Chrome 的下载连接机制，对功能没有什么增益。Chrome 只支持 HTTP 下载，不能进行 BT、ed2k 等下载，因此第三方下载工具还是必不可少的。但如果你只是需要通过网页下载一些大文件的话，这个方法的确可以明显改善体验，有需要的朋友试试吧。