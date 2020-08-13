Uber CEO：如法院仍认为 “司机是员工”，我们将暂停运营

Uber CEO 达拉 · 科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）今日表示，如果法院不推翻最近 “要求 Uber 将司机归类为全职员工”的裁决，该公司在加州的服务可能会暂时关闭几个月时间。

本周一，美国加州一名法官裁定，禁止 Uber 和 Lyft 在当地将其平台上的司机视为 “合同工”，而是要将他们视为可享受公司福利的 “正式员工”。

对此，科斯罗萨西今日在接受媒体采访时称，如果法院不推翻该裁决，我们在加州的服务可能会暂时关闭几个月时间。他说：“如果法院不重新考虑该裁决，那么在加州，我们很难迅速地将当前的司机转变为全职员工。”

对于该裁决，Uber 和 Lyft 可在未来一周内进行上述。据预计，两家公司将很快提出上诉。

如果上诉被驳回，那么 Uber 只能指望投票人对 “22 号法案”（Proposition 22）的投票表决，后者可免除基于 App 的运输和递送公司的司机被视为员工。如最终仍需执行法院的该裁决，则意味着 Uber 和 Lyft 需要为司机提供各项福利和失业保险。

今年 5 月，加州总检察长泽维尔 · 贝塞拉（Xavier Becerra）和洛杉矶、圣地亚哥和旧金山的城市检察官对 Uber 和 Lyft 提起诉讼，指控他们违反了加州的新法律，即要求将司机归类为正式员工。

本周一，Uber CEO 科斯罗萨西给出了另一种解决方案，绕开了 “合同工”和 “正式员工”的说法。他建议，那些依赖 “零工经济”的公司建立福利基金，工人可以将其用于从医疗保险到带薪休假的任何事情。

工人可以从基金中取出的金额，将基于他们投入的工作时长。由于所有的 “零工经济”公司都必须向该基金缴费，因此即使工人们在他们用来赚钱的 App 之间切换，他们也能够积累福利。

科斯罗萨西今日还强调，如果在加州暂停服务，则将有数千名司机失去他们通常从 Uber 获得的收入。而法官认为，在疫情期间，Uber 和 Lyft 的乘客量一直在下降，这可能是两家公司调整其商业模式的 “最佳时机”。

加州总检察长贝塞拉昨日也表示，他对 Uber 离开加州可能导致的后果并不感到担忧。他说：“对于通过压榨工人来牟利的商业模式，在任何地方都行不通，包括加州。”