美股全线收涨，道指涨近 300 点，特斯拉涨超 13%

8 月 13 日消息，据外媒报道，美国时间周三，美股收盘全线上涨，标准普尔 500 指数距今年 2 月创下的历史最高点仅一步之遥，大型科技公司股价从前几个交易日的大跌中收复了部分失地。

标准普尔 500 指数收于 3380.35 点，上涨 1.40%，为今年 7 月 6 日以来最大单日涨幅，仅比其盘中历史最高点 3393.52 低 0.4%。

道琼斯工业平均指数收于 27976.84 点，上涨 289.93 点，涨由 1.05%；纳斯达克综合指数跑赢大盘，收于 11012.24 点，上涨 2.13%。

在美股周三交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于 452.04 美元，上涨 3.32%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1506.62 美元，上涨 1.78%；亚马逊收于 3162.24 美元，上涨 2.65%；微软收于 209.19 美元，上涨 2.86%；Facebook 收于 259.89 美元，上涨 1.47%；甲骨文收于 54.17 美元，下跌 0.18%；IBM 收于 126.70 美元，下跌 0.04%；奈飞（Netflix）收于 475.47 美元，上涨 1.83%；特斯拉收于 1554.76 美元，上涨 13.12%；推特（Twitter）涨 0.43%，优步（Uber）跌 1.19%；Lyft 跌 0.42%。

美股中的芯片龙头股集体上涨，台积电收于 79.39 美元，上涨 1.86%；英伟达收于 457.61 美元，上涨 5.44%；英特尔收于 49.19 美元，上涨 2.08%；博通收于 333.64 美元，上涨 2.97%；高通收于 115.79 美元，上涨 6.40%；德州仪器收于 138.64 美元，上涨 1.91%；AMD 收于 82.61 美元，上涨 7.45%；应用材料公司涨 3.16%；美光科技涨 1.51%。

在美国上市的主要中概股普遍上涨，网易收于 474.53 美元，上涨 4.40%；阿里巴巴收于 255.19 美元，上涨 2.73%；京东收于 62.90 美元，上涨 2.81%；拼多多收于 90.11 美元，上涨 3.25%；哔哩哔哩收于 40.94 美元，上涨 1.49%；好未来收于 75.57 美元，上涨 0.91%；爱奇艺收于 22.22 美元，上涨 0.50%；跟谁学收于 99.16 美元，上涨 1.16%；微博收于 35.72 美元，上涨 1.77%；新浪涨 0.98%；搜狐涨 1.18%；搜狗涨 1.40%；携程涨 2.44%；前程无忧涨 2.31%；汽车之家涨 1.28%；58 同城涨 0.16%；蔚来涨 2.85%；金山云涨 1.12%，理想汽车跌 2.12%。

特斯拉股价上涨了 13%，使它成为纳指今天上涨的最大功臣之一。该公司宣布以 1：5 的比例进行股票分拆，以使员工和投资者更容易购买其股票。

美国总统特朗普周二晚间宣布，美国政府将自生物制药公司 Moderna 那里采购 1 亿剂实验性新冠病毒疫苗，这在一定程度上提高了市场情绪。目前，Moderna 的疫苗处于人体试验的后期阶段。

投资者似乎不再纠结于美国新一轮新冠病毒刺激法案的不确定性。美国众议院议长南希 · 佩洛西（Nancy Pelosi）周三表示，在刺激法案的谈判上，双方仍相距遥远。