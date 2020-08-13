“变质”的吃播生态下：有人月入百万，有人月薪 3000 难以温饱

一顿动辄5公斤战斧牛肉、10碗火山拉面、50斤麻辣小龙虾、60包方便面、100个汉堡......

镜头下的吃播博主在线表演暴饮暴食，屏幕前的粉丝疯狂打赏，轻轻松松月入百万。造富神话不断刺激着更多入局者，在流量的诱惑下，如今的“吃播”博主早已与吃播的初衷背道而驰。

央视批大胃王吃播：

严重浪费粮食！

随着新冠疫情在全球范围内的不断蔓延，再加上极端气候、蝗灾，目前许多国家都出现粮食危机。

据央视报道称，联合国粮农组织统计显示，全球每年约1/3粮食被损耗和浪费，总量约每年13亿吨。世界76.33亿人口中至少还有8.2亿面临饥饿，相当于每9人中就有1人挨饿。

但即便如此，近几年餐饮浪费的现象依然触目惊心，令人痛心。央视批评指出，食物浪费存在更极端的案例，现在有些所谓大胃王吃播秀，成为食物浪费的重灾区。

专家表示，这种自媒体极度浪费的消费导向让人担忧，对于建立全社会节约意识、减少食物浪费完全是背道而驰的。

随着直播经济的兴起，大胃王吃播逐渐成为一个新的风口。值得注意是，此类博主不仅仅是品尝美食那么简单，他们所拍视频中的实物量通常是普通人饭量的数十倍甚至百倍。由于门槛低，流量高越来越多的博主入局吃播行业。

大胃王视频成吸粉神器

广东人最爱看吃播

记者查询发现，如今各类“大胃王”类的吃播博主遍布抖音、B站等平台。

抖音上大胃王相关视频话题高达71.6亿次播放，话题下“十分钟挑战十层汉堡、半小时吃完100斤龙虾、一小时吃完20份兰州拉面”等花式吃播更是层出不穷。

纵观各类大胃王视频可以发现，一个个UC式震惊体大字标题被印在视频封面，“X分钟挑战XX食物！给自助餐老板上一课！老板看完彻底蒙了！”

在不到1分钟的加速视频下，汉堡、龙虾、牛肉、面条等海量的食物瞬间消失在博主的镜头下，评论区内观众直呼不可思议。

目前抖音上的头部“大胃王”博主代表包括“浪胃仙（3966w）、小甲同学（227w）、吃货邱小胖（402w）、密子君（842w）、大胃王朵（404万）”等等，此外，在搜索栏搜索大胃王三个字便有“大胃王小鹿、大胃王阿浩、大胃王鱼子酱”等上百个相关博主出现，粉丝数从数万到上百万不等。

在这一系列的吃播博主中，粉丝最高的还当属3966万粉的“浪胃仙”，从2018年9月起开始做吃播视频，基本每期视频的点赞均在数十万左右，共计超过4.8亿点赞。

粉丝数方面，据新抖平台提供的数据显示，吃播博主浪胃仙7月12日时粉丝为3725万，到8月11日时粉丝已至3745万，近一个月来涨粉20万。

在网红快速更新迭代的当下，对于一个做吃播两年之久的老网红而言，粉丝数仍能有如此涨幅，一方面得益于博主的视频内容，另一方面也足见大胃王系列吃播在当下的热度。

不仅仅是浪胃仙，基本头部的大胃王吃播博主在近一个月来均有较好的粉丝增长表现。

值得注意是，记者在大胃王朵一、浪胃仙、密子君等众多头部大胃王博主的粉丝画像中发现，粉丝群体最多的为广东人，且年龄都在18岁左右。由此可见，当下广东的青少年观众已成为收看吃播视频的主力军。

MCN如何玩转吃播经济？

从分类来看，吃播属美食类视频。据新抖数据显示，目前来看，大多数头部吃播博主被MCN签约，例如密子君隶属于哈密瓜科技旗下，大胃王朵一隶属于瘾食文化旗下。可以看到是，头部吃播博主签约的MCN较为分散，或者说对于大多数MCN而言，旗下美食类的吃播博主并不占多数，多者三五个，少则一两个。

以哈密瓜科技为例，除了密子君一个800多万粉丝的吃播博主外，其余多为娱乐、情感类博主。另外包括一些比较知名的美食类大V，无忧传媒旗下的麻辣德子，洋葱视频的办公室小野等人都是其所属MCN机构中为数不多的美食类博主。

对众多MCN来说，美食类博主主要走少而精的路线，但记者随后发现，瘾食文化是少有将吃播博主列为重点发展业务的机构。新抖数据显示，美食类博主在机构占比高达42%。

瘾食文化全名为成都瘾食文化传媒有限公司，天眼查app显示，公司成立于2017年3月，注册资本300万，创始人为徐林飞，持股70%。

曾经因直播4分钟吃完10桶火鸡面走红网络，还能根据烤肉声音辨别牛肉所属部位。90后重庆妹子朵一（也就是上文提到的大胃王朵一）靠着大胃王的吃播人设，成为全网粉丝过千万的美食博主。

而大胃王朵一正是徐林飞所在MCN公司孵化的网红IP。

据官网介绍瘾食文化以美食起家，团队成立至今，打造出了“大胃王朵一”“大胃王余多多”“厨男冬阳君”“饲养员谈鹏”等20余个网红短视频IP，全网粉丝量超过8000万，播放量超150亿。

对于一家以美食类内容为主的MCN机构来说，广告仍是主要的盈利模式，此外，公司的商业变现模式少之又少。事实上不仅是美食类的瘾食文化，目前全行的MCN都面临着同样的问题，人员流失率高、网红更新迭代速度快、红人成长瓶颈、流量变现等问题。

在此大环境下只有极少数的头部博主才能享受到流量带来的红利，其余处于踝部单打独斗的吃播博主只是这场吃播风口上的炮灰。

踝部吃播博主生存现状：

月薪仅三千，违约需赔100万

一位踝部吃播博主曾在接受蓝鲸采访时表示：“很多时候我真的感受不到美食带来的快乐，之前有一些新闻说做吃播特别赚钱，博主能够月入百万，这在我这儿基本上相当于天方夜谭。我的底薪大概只有三千左右。”

“我们那会儿像拳头一样大的糯米团子一顿就吃二三十个，再加上短时间连续吃冰淇淋和火锅这种辛辣生冷，肯定肠胃受损。我现在连去冰的奶茶都喝不了……”

“自从做了吃播博主后出现了比较严重的身体问题，经常性胃疼、拉肚子，去医院看了，医生说这是因为吃太多刺激性食物和饮食不规律造成的肠胃炎。”

“虽然收入低，但我违约金可一点都不低。根据合同，如果我在第一年提出解约违约金是100万整，第二年200万，第三年300万。如果不是真的做不下去我也不会走到解约这一步”。该吃播博主表示。

由此可见，目前大多数吃播博主尚且仍在生存线上挣扎，而干吃不胖、轻轻松松月入百万等造富神话不过是凤毛麟角的个像。

“变味”的吃播：

催吐、造假成常态

随着做吃播的主播越来越多，吃播视频也逐渐与初衷背道而驰。很多镜头前展示的“大胃王”系列视频实际是经过剪辑，甚至是假吃。

在B站的吃播频道大胃王专栏中可以看到，诸多UP演示了大胃王吃播博主如何视频造假的全过程，一些吃播博主将吐食物的部分减去，一帧一帧的拼接食物入口照片，以此造成”XX分钟吃下XX食物“的假象。

此外，催吐基本上是大胃王们的常规操作，以应对暴食带来的肥胖恐惧。

值得注意的是，这种暴食催吐的方法，很容易引起疾病。例如某知名主播因为吃撑被送进医院，肚子硬得像石头；20出头的年轻人因“吃播”患上了各种“老年病”；更有甚者因直播吃太多，身体无法负担，最终付出了生命的代价。

多地发布节约粮食倡议：

10人进餐只能先点9人菜，不够再加

在吃播行业变质的当下，一些吃播视频生产的背后不仅仅是对观众的欺骗，更是对食物的浪费。

近日来，各地纷纷发文倡导节约粮食，武汉餐饮业协会向武汉餐厅发出倡议：

①推行N-1点餐模式，即10位进餐客人只能点9个人的菜，不够再增加菜品；

②针对两三位客人进餐，餐厅推出半份菜和小份菜，在节约前提下，满足消费者品种多样化的需求；

③每家餐厅要准备打包盒，对万一有剩菜、剩饭的顾客提供打包服务。

除了武汉外，河南信阳、湖北咸宁等地也发出了推行N-1点餐模式的建议。

8月12日，中国商业联合会、中国连锁经营协会、中国烹饪协会、中国饭店协会等联合发布《关于制止餐饮浪费行为、培养节约习惯的倡议书》。

其中倡议，建立惩戒机制，制止浪费行为。餐饮企业在点餐环节，要对顾客履行提醒义务，对于明显超量的需求应及时劝止；对于取用自助餐造成浪费的行为，餐饮企业应事先告知需加收餐费或服务费。餐饮企业与外卖平台要准确表述菜品内容，在堂食菜单与外卖平台上，应尽可能将菜品的主辅配料、口味、份量等信息进行公示，方便顾客选择，避免因点餐误解与信息误导造成食品浪费。

正如官媒所评论的那样，“吃播”的本义应是推荐美食、分享快乐，但一些平台和主播过分追求流量和利益，使“吃播文化”走向极端，变了味。在网络文化丰富多元的当下，平台和自媒体需要流量，但不能惟流量至上，过分追求流量和利益只会最终被流量反噬，损人害己。