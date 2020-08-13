红帽谈论新的 RHEL Flatpak Runtime

红帽在博客谈论了针对桌面容器引入新的 Red Hat Flatpak runtime 的话题。它认为，长期以来想要为 Linux 创建桌面应用程序的开发者不仅要为特定的 Linux 操作系统考虑，而且要为该操作系统的特定版本构建应用程序。无论是在服务器端还是桌面，开发者都希望创建在开发和生产环境中可靠运行的应用程序。他们希望在升级生产环境时，不必重新构建和重新验证每个正在运行的应用程序。

容器解决了服务器端应用的这些需求，但对于桌面来说却不是。这就为什么红帽需要 Flatpak 的原因 —— 一个只面向桌面应用的容器系统。

随着最近 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2 的发布，Flatpak 沙盒和应用分发技术已准备就绪，此外还引入了新的新的 Red Hat Enterprise Linux Flatpak runtime。

与服务器端容器一样，Flatpak 将应用程序与操作系统隔离。每个应用程序使用自己的库，而不使用操作系统的库。不过禁止每个桌面应用程序单独拥有所有库的副本，因此，多个应用程序可以共享 Flatpak runtime。一个 runtime 是一个包含系统层级的库和其他文件的文件系统镜像。如下图所示，一个系统可以包含多个 runtime，每个 runtime 能被多个应用程序使用。

RHEL 8.2 包括 Flatpak runtime 和 SDK 镜像。集成 Flatpak runtime 允许应用程序开发者在 RHEL 之上构建容器化的桌面应用程序。新的 RHEL Flatpak Runtime 遵循传统的 RHEL 生命周期，与 FreeDesktop.org Flatpak Runtime 相比，预期的持续时间更长。红帽打算为他们新的 Flatpak runtime 提供 10 年的安全更新。

此外，新的 RHEL Flatpak Runtime 将很快以类似于 Red Hat Universal Base Images (UBI) 的条款进行分发，这意味着用户不需要订阅 RHEL，只要 runtime 在 Red Hat Enterprise Linux 主机上运行，就可以获得支持。